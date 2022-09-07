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Okullarda kayıt parası alınıyor mu, yasal mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Bu süreçte çocuklarını okula kayıt yaptıracak veliler kayıt parasının alınıp alınmadığını merak etmeye başladı. En çok tartışılan konu olarak gündemdeki yerini alan okul kayıt parası ile ilgili "Okullarda kayıt parası yasal mı? Devlet okullarında kayıt parası alınıyor mu?" soruları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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  • Okullarda Kayıt Parası Yasal Mı 2022? Devlet Okullarında Kayıt Parası Alınıyor Mu? Okul Kayıt Parası Şikayet Hattı

    Okulların başlangıç tarihi olan eylül ayında zillerin çalmasına az bir zaman kaldı. Okula kayıt yaptıracak velilerin akıllarında ise tek bir soru: Okullarda kayıt parası alınacak mı ve bu durum yasal mı? Devlet okullarında kayıt işlemleri esnasında istenen ücret veliler tarafından tepkiyle karşılaştı. Milli Eğitim Bakanı okul kayıt işlemleri için velilerden ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Ancak bazı okullarda hala velilerden ücret talep edilirken birçok kişi konu hakkında şikayette bulundu. İşte okul kayıt parası şikayet hattı
  • Okullarda Kayıt Parası Yasal Mı 2022? Devlet Okullarında Kayıt Parası Alınıyor Mu? Okul Kayıt Parası Şikayet Hattı

    DEVLET OKULLARINDA KAYIT PARASI ALINIYOR MU?

    Devlet okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermektedir. Bakanlık tarafından alınan kararlar bütün okullarda aynı şekilde uygulanmaktadır. Son dönemde en çok tartışılan konulardan birisi de okul kayıt esnasında velilerden talep edilen ücret oldu. Kayıt parası olarak talep edilen bu ücret velilerden istenmeyeceği duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı okul kayıt işlemleri için velilerden ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Açıklanan bu karara müdür, müdür yardımcıları ve okul aile birlikleri uymakla yükümlüdür. Ancak bazı okullar bağış adı altında para toplamaya devam ediyor.
  • Okullarda Kayıt Parası Yasal Mı 2022? Devlet Okullarında Kayıt Parası Alınıyor Mu? Okul Kayıt Parası Şikayet Hattı

    OKULLARDA KAYIT PARASI YASAL MI?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kesin bir dille kayıt parasının olmayacağını ifade ederken bazı okullarda bu durum hala devam etmektedir. Peki okul kayıt parası yasal mı? Cevap ise hayır, bu durum yasal değil.

    Okul kayıt parasının yasal olmadığını bildiren Özer, "Tüm kamuoyuna deklare ettik, tüm illerimizde il müdürlerimizi alarm durumuna getirdik. Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür bu süreç de çok başarılı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

    Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirerek, "Nasıl yardımcı kaynakla ilgili problemi kökünden çözmüşsek, bağışla ilgili problemi de çözeceğiz." ifadesini kullandı.
  • Okullarda Kayıt Parası Yasal Mı 2022? Devlet Okullarında Kayıt Parası Alınıyor Mu? Okul Kayıt Parası Şikayet Hattı

    Anayasa'nın 42 maddesine göre; "İlköğretim kız ve erkek çocuklar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır" ibaresi yer almaktadır.

    Buna ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı okul aile birliği yönetmeliği kapsamında 15 maddede yer alan ifadelere göre velilerin hiçbir şekilde bağış yapmaya zorunlu tutulamayacağı da yer alır. Okul kayıt dönemi içerisinde hiçbir şekilde bağış ya da yardım adı altında velilerden ücret talep edilemez. Okul yöneticilerinin bu şekilde para topluyor olması ve okulun ihtiyaçlarını karşılanacağını söylemesi kesinlikle yasal değildir. Bu konu hakkında hem Valilik hem de Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarını yürütmektedir.

    Anaokulu ilkokul ortaokul ve lise fark etmeden okul müdürlüklerine kayıt işlemleri için velilerden para talep etmesi yasaktır. Bu durumla karşılaşan kişiler Milli Eğitim Bakanlığına şikayette bulunabilir.
  • Okullarda Kayıt Parası Yasal Mı 2022? Devlet Okullarında Kayıt Parası Alınıyor Mu? Okul Kayıt Parası Şikayet Hattı

    OKUL KAYIT PARASI İÇİN NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

    Okul kayıt parası talep edilmesi durumunda Alo 147 hattına arayarak şikayette bulunabilirsiniz. Bununla birlikte bireysel olarak Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine de şikayette bulunabilirsiniz.

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