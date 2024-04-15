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        Haberler Gündem Eğitim Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı - Haberler

        Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı

        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, Ramazan Bayramı tatili ile birleşen "ara tatilin" ardından dersbaşı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:11
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        Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı
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        Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024'te uygulandı.

        Okullardaki 8-12 Nisan 2024'teki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı tatili ile birleşti.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, bayram tatili ile birleşen ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

        11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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