Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, Ramazan Bayramı tatili ile birleşen "ara tatilin" ardından dersbaşı yaptı

Anadolu Ajansı Giriş: 15.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:11 facebook

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