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        Haberler Gündem OKULLARDA TELEFON YASAK MI? MEB açıkladı! 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okula cep telefonu getirmek yasaklandı mı?

        MEB'den okullarda cep telefonu kullanımı kararı! Okula cep telefonu getirmek yasaklandı mı?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Yeni eğitim - öğretim dönemi için önemli kararlar alındığını ifade eden Tekin sınıf tekrarına da değindi. İşte 2023-2024 okullarda telefon kullanımına ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:05
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        Okullarda telefon kullanım kararı, okulların açılmasına kısa bir süre gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Tekin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde uygulamaya girecek olan uygulamaları açıkladı. Öğrencilerin okulda cep telefonu ile çok zaman geçirdiğine değinen Bakan Tekin, "Okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Öğretmenlerden de sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü olmamalarını rica ettik" açıklamasında bulundu. Açıklamaların ardından gözler "Okullarda telefon yasak mı? 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okula cep telefonu getirmek yasaklandı mı?" sorularına çevrildi. İşte okullarda telefon kullanımında son durum...

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        MEB'DEN CEP TELEFONU DÜZENLEMESİ

        Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı yayınında öğretmenlere hitap etti. Yeni eğitim öğretim yılının velilere, öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Tekin, yeni dönem hazırlıkları ve afet bölgesinde alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

        Yaz aylarında mevzuat düzenlemeleriyle ilgili uzun mesai harcadıklarını dile getiren Tekin, "Bunlardan bir kısmı yayımlandı. Bir kısmı yakın bir zamanda yayımlanacak. Sahada karşı karşıya bulunduğumuz öğretmen, idareci arkadaşlarımızın çözülmesini arzu ettikleri, bunların mevzuatla düzenlenmesini arzu ettikleri hususları düzeltmeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde de başta Ortaöğretim Yönetmeliği olmak üzere temel eğitim, hayat boyu öğrenme ve ölçme değerlendirmeyle ilgili yönetmelik hazırlıklarımız da tamamlandı. Bu hafta içerisinde bunlardan bir kısmı yayımlanmış olacak ve yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar, öğretmen arkadaşlarımızın sınıflarda, okullarda yaşadığı sıkıntıları çözmüş olacağız" diye konuştu.

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        "CEP TELEFONU İLE İLGİLİ DÜZENLEMEMİZİ YAPTIK"

        Velilerin, okul içerisinde öğretmenlerle yalnızca randevu takvimi içerisinde görüşebileceğini aktaran Tekin, "Aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızı rahatsız eden disiplin uygulamaları anlamında, özel hayatın gizliliği anlamında karşı karşıya kaldıkları problemleri çözmeleri için cep telefonlarıyla ilgili düzenlemelerimizi yaptık. Hem öğretmen arkadaşlarımızın rahatsızlığını gördük hem de eğitim öğretim sürecinin sağlıklı yürümesi açısından sıkıntıya sebebiyet verdiğini gördük. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engelledik. Öğretmen arkadaşlarımızdan istirhamım; öğrenciler nezdinde cep telefonlarını zorunlu olmadıkça derslerle kullanmazlarsa mutlu olacağız" dedi.

        "GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ"

        Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sürecin gündemlerinde olduğunu aktaran Tekin, "Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından bazı maddeleri iptal edildi. Şu anda bu konuda alacağımız tedbirler açısından AYM'nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra bu konudaki tedbirlerimizi, eğer bir yasalaşma süreci gerekiyorsa yasalaşma süreci açısından gerekmiyorsa bizim mevzuatımız açısından süreci değerlendireceğiz. Bu konuda da öğretmen arkadaşlarımızın beklentilerini karşılamış olacağız" diye konuştu.

        Tekin, okul bahçelerinde çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşacağı bir ortam tasarlanmasını istediğini belirterek, madde bağımlılığına karşı da hassas olunması gerektiğini vurguladı. Tekin, "Bu konudaki duyumlarınızı vakit geçirmeden ilgili kurumlarla paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir ekip ruhu içerisinde hareket ederek, istişare kültürüne dayalı olarak herkesi dinleyerek, en doğru kararları almaya çalışan bir ekip olarak çalışmak istiyoruz" dedi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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