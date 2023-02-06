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Okullarda ücretsiz yemek uygulaması başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve bugün ilki gerçekleştirilen 'Okul Öncesi Eğitimde Ücretsiz Yemek' projesinde Antalya'da 42 bin öğrenci güne okullarında kahvaltı ile başladı

Okullarda ücretsiz yemek uygulaması başladı
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DHA

Sömestir tatilinin ardından öğrenciler ikinci dönemin ilk gününde okullarına bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce açıkladığı 'Okul Öncesi Eğitimde Ücretsiz Yemek' projesi bugün tüm Türkiye'de hayata geçirildi. Ülke genelinde 5 milyon öğrencinin yararlanacağı proje kapsamında Antalya'da da 143 anaokulu, 456 anasınıfında eğitim gören 42 bin öğrenci yararlanacak.

Bakanlık tarafından belirlenen menüler Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Uygulama Oteli'nde lise öğrencileri tarafından hazırlanarak okullara gönderildi. Bugün eğitime başlayan minik öğrenciler güne kahvaltıyla başladı. Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Bileydi İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan kahvaltı yapan öğrencilere eşlik etti.

42 BİN ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ YEMEK UYGULAMASINDAN YARARLANACAK

Burada konuşan Emre Çalışkan, "Bakanlığımızca hayata geçirilen proje bugün itibariyle başladı. İlimizde de 2-3 haftadır bunun hazırlıklarını yapıyorduk. Tüm okul öncesi öğrencilerimize ücretsiz yemek uygulaması her okulumuzda başladı. Öğrencilerimizin fiziken, ruhen sağlıklı beslenmesi açısından uygulama çok önemli. Yemeklerimiz bakanlığımızca hazırlana kılavuza göre hazırlanıyor. Bundan sonra resmi kurumlarımızda eğitim gören 42 bin öğrenci haftanın 5 günü ücretsiz yemek uygulamasından yararlanacak" dedi.

Okulda eğitim gören öğrenciler, bugün ilk defa yedikleri yemekleri çok beğendiklerini ve uygulamadan çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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