Okullarda yüz yüze eğitime başlandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak" denilmişti.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

MEB, düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirileceğini, düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12- 22 saat, lise hazırlık 9, 10, 11'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacağını duyurmuştu.

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

MEB, yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime geçiş aşamalarını ise şöyle sıraladı:

"Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12- 22 saat, 12'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16- 24 saat olarak başlanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart salı gününden itibaren başlanacaktır. Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."

NİĞDE'DE YENİ NORMALLEŞME SÜRECİYLE OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANDI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Niğde'de, okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Koronavirüs risk haritasında, orta riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitim başladı.

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitimin başladığı okullardan biri olan Hasan Balcı İlkokulu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin bir kısmı bayrak törenine katılırken, diğerleri İstiklal Marşı'nın sınıflarından okudu.

"BİRBİRİMİZİ ÖZLEDİK AMA BU SÜREÇTE SARILMIYORUZ"

Törende konuşan Okul Müdürü Hüseyin Daşcı, öğrencilerden temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını isteyerek, "Kesinlikle özel eşyalarınız arkadaşlarınızla paylaşmıyorsunuz. Temizliğimize özellikle dikkat ediyoruz, maskemizi ayarlıyoruz, mesafeye özellikle dikkat ediyoruz. Birbirimizi özledik ama bu süreçte sarılmıyoruz" dedi.

Okulların açılmasına öğrenciler kadar veliler de çok sevindi. He öğretenler hem de veliler okulların bir daha kapanmaması temennisinde bulunup en kısa sürede eski düzene dönülmesi temennisinde bulundu. Seyreltilmiş sınıflarda ders gören öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

SİNOP'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANDI

Sinop'ta yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre, çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sinop'ta, okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı.

ERZURUM'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANDI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta iller arasında yer alan Erzurum'da okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

ÇORUM'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANDI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre, çok yüksek riskli iller arasında yer alan Çorum'da okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokul, ortaokul 5, 6, 7 ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde 12-22, lise 12. sınıflarda ise 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlandı.