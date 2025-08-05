Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Okulların açılacağı tarih 2025-2026 MEB TAKVİMİ | Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?

        Okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025-2026 yılı eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili tarihleri netlik kazandı. 20 Haziran tarihi itibarıyla karnelerine kavuşan milyonlar öğrenci, okulların açılacağı tarihi gündemine aldı. Son ders zili ile yaz tatilinin tadını çıkarmaya başlayan öğrenciler, ilk ders ile dersbaşı yapacak. Peki, "Okullar ne zaman açılacak?" İşte 2025-2026 eğitim yılı okulların açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 01:23 Güncelleme: 05.08.2025 - 01:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğrenci ve öğretmenler için yaz tatili tüm hızıyla sürüyor. MEB eğitim öğretim takviminin yayımlanmasının ardından anaokul, İlkokul, ortaokul ve liseler için okulların açılacağı tarih kesinleşmiş oldu. Yeni dönem öncesinde eksiklerini tamamlamak isteyen öğrenciler için hazırlık süreci başladı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?" İşte detaylar...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

        2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

        3

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

        4

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

        5

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma tespit edildi
        Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma tespit edildi
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        G.Saray'ın Morata için istediği rakam!
        G.Saray'ın Morata için istediği rakam!
        Terörsüz Türkiye’nin ilk toplantısında bizi ne bekliyor?
        Terörsüz Türkiye’nin ilk toplantısında bizi ne bekliyor?
        F.Bahçe'den Hakan hamlesi!
        F.Bahçe'den Hakan hamlesi!
        İngiltere Başbakanı ile görüştü
        İngiltere Başbakanı ile görüştü
        Rusya'dan 'füze' açıklaması
        Rusya'dan 'füze' açıklaması
        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
        Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
        Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
        Bakan Tunç'tan kira uyuşmazlıklarıyla ilgili açıklama!
        Bakan Tunç'tan kira uyuşmazlıklarıyla ilgili açıklama!
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması
        Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru