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Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Van'ın Edremit ilçesindeki okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemunun (chamaeleo chamaeleon) tedavisine başlandı

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AA
  • Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

    Van'ın Edremit ilçesindeki Şamran Anadolu Lisesi deposunda eşyalar arasında bukalemun olduğunu fark eden öğretmen ve öğrenciler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
  • Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

    AA'nın haberine göre ekipler, eşyaların arasında geldiği değerlendirilen yavru bukalemunu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.
  • Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

    Burada koruma altına alınan ve tedavi edilen bukalemun, iyileştikten sonra yaşayabileceği bir şehre gönderilecek.
  • Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

    Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasındaki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

     
  • Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

    Yaban hayvanlarının habitatında yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışma yürüttüklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:
  • Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

    "Bu mevsimde ve bu bölgede görülmeyen göç yoluyla geldiğini düşündüğümüz bukalemunu merkezimizde tedavi ediyoruz. Bir okulda, eşyaların arasında gelmiş. Bu mevsimde burada yaşaması mümkün değil.

     
  • Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

    Sürüngenler sıcak bölgelerde yaşarlar. Ülkemizde genellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşıyorlar. Baharda yaşayabileceği bir bölgeye naklini yapacağız. Doğa, tüm canlıların yaşam alanı. Biz de bu amaçla misafirimize özel diyet hazırlıyoruz. Sinek ve larvalarla besliyoruz."
  • Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı
  • Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı
  • Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı
  • Okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

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