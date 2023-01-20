Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

Zilan'ın eğitimi için gösterdiğim çabadan dolayı babası bize bir kuzu hediye etti. Bu benim için çok anlamlıydı. Burada eğitim adına küçük bir fidan diktik. Gelecekte bu fidan ülkemizin istikbalini en iyi şekilde temsil edecek ormanlarımızın bir parçası olacaktır. Bugün bizim en mutlu günlerimizden biri."