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Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

Van'ın Gevaş ilçesinin Daldere Mahallesi'ne bağlı Doruklu mezrasının tek öğrencisi 6 yaşındaki Zilan Patır, ilk karnesini eski ve yeni öğretmenlerinin elinden aldı

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  • Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

    Van'ın Gevaş ilçesinin Daldere Mahallesi'ne bağlı Doruklu mezrasının tek öğrencisi 6 yaşındaki Zilan Patır karne heyecanı yaşadı.
  • Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

    Daha önce 5 yıl görev yaptığı Doruklu mezrasında eğitim gören 4 öğrencisini mezun ettikten sonra aynı bölgedeki Kardeşler mezrasındaki ilkokulda görevlendirilen Cihan Yakut, hafta sonları 5 kilometre yürüyerek eski görev yerindeki tek öğrenci Zilan'a ders vermeye devam etti.
  • Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

    Yakut'un gösterdiği fedakarlığın gündeme gelmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Doruklu mezrasındaki okul 6 yaşındaki Zilan için açıldı ve ücretli öğretmen Salih Terim, mezraya atandı. 
  • Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

    Bu sayede okula gitmenin mutluluğunu yaşayan Zilan, kendisi için gösterilen fedakarlığı karşılıksız bırakmayarak kısa sürede okuma ve yazmayı öğrendi.
  • Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

    Okulunu çok seven, derslerini çalışan Zilan, bugün okulda düzenlenen programda ilk karnesini eski öğretmeni Cihan Yakut (sağda) ve yeni öğretmeni Salih Terim'den (solda) almanın mutluluğunu yaşadı.
  • Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

    "EN MUTLU GÜNÜMÜZ"

    Patır, ilk kez karne heyecanı yaşadığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.
  • Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

    İki öğretmeninin de bu gününde kendisini yalnız bırakmadığını belirten Patır, "Evde annem ve babam, okulda da öğretmenim bana çok yardımcı oldu. Bu sayede okuma yazma öğrendim. Bana destek verenlere teşekkür ederim" dedi.
  • Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

    Zilan'ın şu anda çok iyi durumda olduğunu anlatan sınıf öğretmeni Terim, şöyle konuştu:

    "Hikaye kitaplarına geçtik. İkinci dönem çok daha iyi olacak. Dersten ziyade oyun oynamayı ve resim çizmeyi çok seviyor. Çeşitli oyunlar öğrendik. Mangala ve satranç gibi hafıza geliştirme oyunları oynuyoruz.
  • Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

    Zilan'ın eğitimi için gösterdiğim çabadan dolayı babası bize bir kuzu hediye etti. Bu benim için çok anlamlıydı. Burada eğitim adına küçük bir fidan diktik. Gelecekte bu fidan ülkemizin istikbalini en iyi şekilde temsil edecek ormanlarımızın bir parçası olacaktır. Bugün bizim en mutlu günlerimizden biri."
  • Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

    Öğretmen Yakut ise "Salih hocam çok güzel bir eğitim vermiş. Zilan da öğretmenine alışmış ve çok mutlu. Bu durum beni çok mutlu etti. İnşallah ikinci dönem daha iyi seviyelere gelir. Zilan ve Zilanlar için elimizden geldiği kadar eğitim vermeye, umutları yeşertmeye devam edeceğiz. Zilan'ın babası bir kuzu hediye etti. Kendisine ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.
  • Okulun tek öğrencisi Zilan, ilk karnesini aldı

    Öğretmenler, Zilan'ın babasının hediye ettiği kuzuyu annesinden ayrılmaması için geri verdi.

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