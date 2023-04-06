YERE İŞLENMİŞ DEV AFRİKA HARİTASI

Agulhas Burnu'nda en çok fotoğraf çektirilen yerlerin başında, denizin kıyısındaki taş anıt bulunuyor. Üzerinde metal işlemeyle Güney Afrika dilinde ve İngilizce olarak "Şu an Afrika'nın en güney noktasındasın" yazan bu taşın tam ortasından, Hint ve Atlas okyanuslarını ayıran hayali çizgi geçiyor. Bu yer aynı zamanda birkaç metre arayla iki farklı okyanusun sularına ayak sokma şansını da ziyaretçilerine tanıyor. Burada güneyden kuzeye 18 metre uzunluğa sahip, yere işlenmiş dev kabartma Afrika haritası yer alıyor. Bu büyük harita, Afrika'nın en güney noktası anıtı olarak biliniyor.