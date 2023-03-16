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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da ortaokul öğrencisi bir çocuk arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı - Günün öne çıkan haberleri
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Olay anı kamerada! 12 yaşındaki çocuğu bıçakladı!

Bursa’da 12 yaşındaki ortaokul 6. sınıf öğrencisi Yusuf E., tartıştığı arkadaşı Berat A. tarafından bıçakla yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, olay yerinden kaçan Berat A.'yı arıyor

Bursa'da ortaokul öğrencisi bir çocuk arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı - Günün öne çıkan haberleri
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İHA

Bursa'da olay, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10. sınıf öğrencisi Berat A. okul içinde küfürleşerek tartıştı.

OKULDA ÖĞRETMENLERİ ARAYA GİRDİ

İHA'da yer alan habere göre diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı.

OKUL SONRASI KALÇASINDAN BIÇAKLADI

Okuldan çıktıktan sonra tekrar karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.’yi kalça kısmında bıçakladı.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTENEYE KALDIRILDI

Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.’yı yakalamak için soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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