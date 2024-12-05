Olcay Şahan: Hatalarımızdan gerekli dersi aldık!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Şu ana kadar topladığı 31 puanla da ikinci sırada yer alan İzmir ekibi, zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da hem geçtiğimiz hafta oynadıkları Adana 01 FK maçına dair hem de 8 Aralık Pazar günü taraftarının önünde oynayacağı İskenderunspor müsabakasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçen hafta sonu deplasmanda Adana 01 FK önünde haklı bir galibiyet aldıklarını dile getiren genç teknik adam, “Son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldılar. Ligin iyi futbol oynamaya çalışan bir takımına karşı maçın başlarında biraz bocaladık. 15-20 dakikadan sonra oyunun hakimi olan bizdik. Sorumluluk aldık ve sahadan hak ettiğimiz galibiyetle ayrılmasını bildik. Adana 01 FK karşılaşmasının analizini yaptık. O maçta yaptığımız hataları gördük, o hatalardan gerekli dersleri aldık. Artık odağımız içi sahada oynayacağımız İskenderunspor maçı olacak” dedi.

İç sahada oynayacakları İskenderunspor karşılaşma için fazla söz etmeyeceğini kaydeden Olcay Şahan, “İç sahada taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. Arzumuz ve isteğimiz oldukça üst seviyede. Her gün üzerine koyarak devam ediyoruz. Sadece galibiyeti düşünüyoruz” diye konuştu.