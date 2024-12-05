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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altınordu Olcay Şahan: Hatalarımızdan gerekli dersi aldık! - Futbol Haberleri

        Olcay Şahan: Hatalarımızdan gerekli dersi aldık!

        Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, 8 Aralık Pazar günü taraftarlarının önünde İskenderunspor'u mağlup ederek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:17
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        "Hatalarımızdan gerekli dersi aldık!"
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Şu ana kadar topladığı 31 puanla da ikinci sırada yer alan İzmir ekibi, zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da hem geçtiğimiz hafta oynadıkları Adana 01 FK maçına dair hem de 8 Aralık Pazar günü taraftarının önünde oynayacağı İskenderunspor müsabakasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçen hafta sonu deplasmanda Adana 01 FK önünde haklı bir galibiyet aldıklarını dile getiren genç teknik adam, “Son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldılar. Ligin iyi futbol oynamaya çalışan bir takımına karşı maçın başlarında biraz bocaladık. 15-20 dakikadan sonra oyunun hakimi olan bizdik. Sorumluluk aldık ve sahadan hak ettiğimiz galibiyetle ayrılmasını bildik. Adana 01 FK karşılaşmasının analizini yaptık. O maçta yaptığımız hataları gördük, o hatalardan gerekli dersleri aldık. Artık odağımız içi sahada oynayacağımız İskenderunspor maçı olacak” dedi.

        İç sahada oynayacakları İskenderunspor karşılaşma için fazla söz etmeyeceğini kaydeden Olcay Şahan, “İç sahada taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. Arzumuz ve isteğimiz oldukça üst seviyede. Her gün üzerine koyarak devam ediyoruz. Sadece galibiyeti düşünüyoruz” diye konuştu.

        "FURKAN ADINA MUTLUYUM"

        Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında sakatlık sorunu yaşadıktan sonra yavaş yavaş maç kadrosuna dahil olan Furkan Yöntem’in Adana 01 FK deplasmanında gol atmasına çok sevindiğini vurgulayan genç teknik adam, “Furkan Yöntem, geçen yıl Mersin’de oynanan maçta sakatlanmıştı. Bu yıl yine Mersin’e yakın Tarsus’ta oynadığımız maçta sahaya geri dördü. Geçen yıl 84. dakikada sakatlanmıştı; sonrasında oyuna girip 84. dakikasında golünü atıyor. Bunlar güzel hatıralar. Bu maçta diğer gol atan oyuncumuz Sami Satılmış o da Öz Kaynak Sistemimizden yetişen bir oyuncumuz. Gol atan iki oyuncumuz ÖKS’den yetişen futbolcular. Takım içindeki rekabet oldukça üst seviyede. Bu durumlar teknik adamlar için biraz zorluk oluşturuyor. Rekabet ne kadar fazla olursa başarı geliyor. Her hafta kadroda rakibe göre değişiklikler yapıyoruz. Herkes forma istiyor, başarılı giderken forma şansı bulmak zor oluyor. Ancak bu takımda herkes forma şansı bulacak” dedi.

        Olcay Şahan, ilk yarının son haftalarına girilirken hız kesmeden yollarına devam etmek istediklerini hatta hızlarını arttırmak istediklerini sözlerine ekledi.

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