Oldukça Renksiz'den yeni tekli: Geçmişi İzlerken

Genç müzisyen Burak Akan'ın müzik projesi Oldukça Renksiz, yeni teklisi Geçmişi İzlerken'i dinleyicilerle buluşturdu.

Söz ve müziği Burak Akan imzası taşıyan parça dream pop ve alternatif tınılarıyla öne çıkıyor.

Şarkının "Kalsak burada, film dursa şimdi hep aynı yerde eskisi gibi" dizeleriyle öne çıkan nakaratı, hem sözleri hem melodisiyle dinleyicinin aklında kolayca yer ediyor.

Şarkıya eşlik eden Erçin Öztürk yönetmenliğindeki video klip ise hem görsel dili hem de atmosferiyle dikkat çekiyor.

Sakin ve düşsel yapısıyla dinleyiciyi huzurlu bir dünyaya davet eden şarkı, Oldukça Renksiz'in müzikal derinliğini gösteriyor.

Duygusal katmanları ve akılda kalan melodisiyle şarkı, Gözler Buluşur, Ucuz Şarap ve Kozmik Galaksi'den sonra Burak Akan'ın etkileyici işlerinden biri olmaya aday.