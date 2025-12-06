Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Oldukça Renksiz’den yeni tekli: Geçmişi İzlerken

        Oldukça Renksiz'den yeni tekli: Geçmişi İzlerken

        Genç müzisyen Burak Akan'ın müzik projesi Oldukça Renksiz'in yeni teklisi Geçmişi İzlerken, müzik platformlarında yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oldukça Renksiz'den yeni tekli: Geçmişi İzlerken
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Genç müzisyen Burak Akan'ın müzik projesi Oldukça Renksiz, yeni teklisi Geçmişi İzlerken'i dinleyicilerle buluşturdu.

        Söz ve müziği Burak Akan imzası taşıyan parça dream pop ve alternatif tınılarıyla öne çıkıyor.

        Şarkının "Kalsak burada, film dursa şimdi hep aynı yerde eskisi gibi" dizeleriyle öne çıkan nakaratı, hem sözleri hem melodisiyle dinleyicinin aklında kolayca yer ediyor.

        Şarkıya eşlik eden Erçin Öztürk yönetmenliğindeki video klip ise hem görsel dili hem de atmosferiyle dikkat çekiyor.

        REKLAM

        Sakin ve düşsel yapısıyla dinleyiciyi huzurlu bir dünyaya davet eden şarkı, Oldukça Renksiz'in müzikal derinliğini gösteriyor.

        Duygusal katmanları ve akılda kalan melodisiyle şarkı, Gözler Buluşur, Ucuz Şarap ve Kozmik Galaksi'den sonra Burak Akan'ın etkileyici işlerinden biri olmaya aday.

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Oldukça Renksiz
        #geçmişi izlerken
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!