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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürdü, araçtan inip evine girdi! Otomobildeki cinayetin sebebi ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Öldürdü, araçtan inip evine girdi! Otomobildeki cinayetin sebebi ortaya çıktı!

        İstanbul Fatih'te aracının içinde arkadaşı Barış P. tarafından Ömer Eren Akyüz cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda Akyüz'ün kız arkadaşıyla ilgili konuşmak için bir araya geldiği Barış P. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli Barış P. adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayet anını gösteren güvenlik kamera görüntüleri ile şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

        Giriş: 20.06.2025 - 16:22 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:22
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        Öldürdü, araçtan inip evine girdi!
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        Korkunç olay önceki gün Fatih'te meydana geldi. İlçede bir sokakta duran aracın şoför koltuğunda oturan Ömer Eren Akyüz, Barış P. tarafından öldürüldü. Katil zanlısı cinayetten sonra kaçarken olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Ömer Eren Akyüz’ün aracının içinde öldürülmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Polis yaptığı çalışmada olayla ilgili cinayet anını gösteren güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde bir aracın sokağa geldiği, bir süre bekledikten sonra şüphelinin binadan çıkarak aracın arka koltuğuna bindiği görüldü. Otomobilin hareket etmesinden saniyeler sonra aracın içinde cinayetin işlediği, duran otomobilin içinden çıkan şüphelinin tekrar evine girdiği görüldü.

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        ÜSKÜDAR’DA YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kamera görüntülerindeki kişinin Barış P. olduğu belirlendi. Şüpheli Barış P., Üsküdar Altunizade’de düzenlenen operasyonla yolda yürürken gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Barış P.'nin işlediği cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

        OLAYI TEK TEK ANLATTI

        Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Barış P. olayın kız arkadaş yüzünden çıkan tartışma nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Bilgisayar yazılım işiyle uğraşan birkaç şirkete danışmanlık yaptığı öğrenilen Barış P.’nin ilk beyanında; “Yaklaşık üç dört yıldır birbirimizi tanıyoruz. Son zamanlarda kız arkadaşının bana ilgi duyduğunu düşünmeye başlamıştı. Bu sebeple aramızda tartışmalar oluyordu. Ben onun kız arkadaşını doğru dürüst tanımam bile. Olay günü beni telefonla aradığında yine bu nedenle tartışınca, bana geldiğini söyleyerek telefonu kapattı.” iddiasında bulundu

        "KONUŞMAK İÇİN BULUŞTUK"

        Bir süre sonra evinin önüne gelen Ömer Eren Akyüz’den gelen telefon üzerine aşağı indiğini söyleyen şüphelinin aracın arka koltuğuna bindikten kısa süre sonra silahını ateşlediği öğrenildi. Şüphelinin “Otomobile binerken amacım konuşmaktı. Ancak ani bir hareket yapınca bana bir şey yapacak korkusuyla silahımı ateşledim. Daha sonra araçtan indim. Evime çıkıp bir kaç eşyamı aldıktan sonra oradan kaçtım” dediği öne sürüldü. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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