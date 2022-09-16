Sözleri tepki çekmişti! O avukata hapis!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika haberi: Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel davasında, duruşmadaki sözleri tepki çeken avukata hapis!
ABONE OL

Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel davasında, duruşmadaki sözleri tepki çeken avukata hapis

Ankara'da akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren sanığın avukatı Vahit Bıçak'a, sosyal medyadan yaptığı tepki çeken paylaşımları nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Son dakika haberi: Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel davasında, duruşmadaki sözleri tepki çeken avukata hapis!
Sözleri tepki çekmişti! O avukata hapis!
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da, akademisyen Ceren Damar Şenel'in (27) öldürülmesine ilişkin davada, sanık savunmasındaki sözleri tepki çeken avukat Vahit Bıçak, şikayetçi olduğu kişi hakkında hazırlanan iddianameyi sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan indirimle 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da yerleşkedeki odasında, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı; karar Yargıtay tarafından da onandı.

Akademisyen Ceren Damar Şenel
Akademisyen Ceren Damar Şenel

Sanığın avukatı Vahit Bıçak, bu dava kapsamında yaptığı savunmada, öldürülen Ceren Damar Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki çekti. Bıçak, bu nedenle kendisine sosyal medyada tepki gösteren İsmail Çolak hakkında şikayette bulundu. Çolak için Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'hakaret' suçundan iddianame hazırlandı. Avukat Bıçak da bu iddianameyi sosyal medya hesabından paylaştı.

"NEYİN SUÇ, NEYİN SUÇ OLMADIĞINI BİLİYORUM"

Bu kez İsmail Çolak'ın şikayeti üzerine avukat Vahit Bıçak hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçunda dava açıldı. Ankara Gölbaşı 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına katılan Bıçak, müştekiyi tanımadığını, Ankara 33´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişilerden şikayetçi olduğunu, müştekinin de bu kişilerden biri olduğunu söyledi. Şikayetçi olduğu kişiler hakkında hazırlanan iddianameleri adres kısımları ve savcının ismini kapalı paylaştığını belirten Bıçak, "Ceza hukuku profesörüyüm. Neyin suç, neyin suç olmadığını bilecek durumdayım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Katil Hasan İsmail Hikmet
Katil Hasan İsmail Hikmet

İsmail Çolak'ın avukatı Cenk Yiğiter ise sanığın, müvekkilinin kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından açık paylaştığını ve atılı suçun oluştuğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Tarafların beyanların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Vahit Bıçak'ın cezalandırılmasını talep etti. Bıçak'ın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 2 yıl hapis cezası verdi. Cezayı 'iyi hal' indirimi uygulayarak 1 yıl 8 aya düşüren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Vahit Bıçak'a, Ceren Damar Şenel´in öldürülmesine ilişkin davada sanık savunması sırasında söylediği sözler nedeniyle Ankara 35´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan dava sürüyor. Hakkında Ankara Barosu tarafından açılan disiplin kovuşturması da süren Bıçak, yargılandığı davalar kapsamında ilk kez hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraflar: DHA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sanayi (Endüstri) Devrimi Genel Özellikleri ve Sonuçları: Sanayi Devrimi'nin Özellikleri ve Sonuçları Neler?
GÜNDEM Sanayi (Endüstri) Devrimi Genel Özellikleri ve ...
Son dakika haberler: Terör örgütü talimatıyla orman yakana 2 kez ağır müebbet hapis!
GÜNDEM Terör örgütü talimatıyla orman yakana 2 kez ağır ...
Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma) Tarihi, Hükümdarları, Sınırları, Başkenti ve Özellikleri: Bizans Devleti Nerede, Ne Zaman Kuruldu ve Yıkıldı?
GÜNDEM Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma) Tarihi, ...
TOKİ başvurusu nasıl yapılır, kura çekimi hangi gün yapılacak? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru şartları neler, 3+1 2+1 ev fiyatı ve başvuru ücreti ne kadar?
GÜNDEM TOKİ başvuru şartları ve ev fiyatları netleşti!
Sasani İmparatorluğu Tarihi, Hükümdarları, Sınırları, Başkenti ve Özellikleri: Sasaniler Kimdir, Nerede, Ne Zaman Kuruldu ve Yıkıldı?
GÜNDEM Sasani İmparatorluğu Tarihi, Hükümdarları, Sınırları, ...
Bisiklete binme bahanesiyle çocuğa tacize tutuklama! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Bisiklete binme bahanesiyle tacize tutuklama!
Çöl sıcakları ne zaman gelecek 2022? Çöl sıcakları kaç derece olur?
GÜNDEM Çöl sıcakları ne zaman gelecek 2022?
TOKİ İstanbul'da nerede ev yapacak, hangi ilçelerde konut yapılacak? TOKİ İstanbul başvuru şartları neler, başvurular nasıl yapılır?
GÜNDEM TOKİ İstanbul projesi nerede yapılacak?
Kayıp gencin cansız bedeni bulundu
GÜNDEM Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu
Suyun Kaldırma Kuvvetini Kim Buldu? Suyun Kaldırma Kuvveti Kim İcat Etti, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
GÜNDEM Suyun Kaldırma Kuvvetini Kim Buldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.