Ole Gunnar Solskjaer: Aptalca goller yedik

"BASİT VE APTALCA GOLLER YEDİĞİMİZİ SÖYLEMELİYİM"

Kendilerine yakışmayan goller yediklerini anlatan Solskjaer, şunları kaydetti:

"Gelecek için planlar yapıyoruz. Bir anda çok yükseklerdeyiz sonra bir anda aşağıdayız. Bazı şeyler kontrolümüz dışında gelişiyor. Benim amacım istikrarlı bir yapı oluşturmak. Ne istediğimizi biliyoruz. Pozitif şekilde ligi bitirmek hedefimiz. Kadromuzdaki oyunculara bakarak hangilerinin kalacağını, hangi pozisyonlara yeni oyuncular alınacağının kararını vereceğiz. Galatasaray'ı yeniyoruz, yukarıdayız ve bugün kaybediyoruz. 35 dakika çok iyiydik ama çok basit ve aptalca goller yediğimizi söylemeliyim. Gol yediğimiz zaman rakibin çaba sarf etmesi lazım. Golleri hediye ettik. Rakip çok çaba sarf edip gol atmalı, bu kadar kolay gol yememeliyiz. Benim işim istikrarı sağlamak ve bunun için ne gerekiyorsa yapmak."