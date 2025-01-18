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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ole Gunnar Soslkjaer: "Heyecan verici" proje Beşiktaş oldu - Beşiktaş Haberleri

        "Heyecan verici" proje Beşiktaş oldu!

        Beşiktaş, Ole Gunnar Soslkjaer'i teknik direktörlüğe getirirken Norveçli hocanın birkaç ay önce verdiği röportajda bu tercihinin şifreleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:34
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        Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer, 2021 yılından bu yana boştaydı.

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        Bu süreçte birçok ünlü teknik adam gibi UEFA'ya maç analistliği de yapan Norveçli hoca, neden yeni bir takım çalıştırmadığını ise kasım ayında açıklamıştı.

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        Kasım 2024'te verdiği röportajda bu konuda gelen soruyu yanıtlayan Solskjaer, "2021'den beri teknik direktörlük yapmıyorum ve bu benim seçtiğim bir şey. Bu konuda şanslıyım. Finansal olarak hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeniden çalışmamı tetiklemesi için doğru insanlarla birlikte yeterince heyecan verici bir şey olması gerekiyor. Şu anda o kadar iyiyim ki Nordmøre'den ayrılmayı seçmem için beni yeterince tetikleyecek bir şey olması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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        Solskjaer, bu açıklamadan yaklaşık 2.5 ay sonra başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmelerin ardından Beşiktaş'ı kabul etti ve kariyerinde İstanbul sayfasını açtı.

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