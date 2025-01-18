Kasım 2024'te verdiği röportajda bu konuda gelen soruyu yanıtlayan Solskjaer, "2021'den beri teknik direktörlük yapmıyorum ve bu benim seçtiğim bir şey. Bu konuda şanslıyım. Finansal olarak hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeniden çalışmamı tetiklemesi için doğru insanlarla birlikte yeterince heyecan verici bir şey olması gerekiyor. Şu anda o kadar iyiyim ki Nordmøre'den ayrılmayı seçmem için beni yeterince tetikleyecek bir şey olması lazım" ifadelerini kullanmıştı.