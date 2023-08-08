Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? Ljubljana GS maçı S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar ve kaç TL? - Galatasaray Haberleri

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu akşam 3. ön eleme turu ilk mücadelesinde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak ve zorlu maç S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir ve üyelik ücreti ne kadar? İşte, konuya dair detaylar... Habertürk Giriş: 08.08.2023 - 17:54 Güncelleme: 08.08.2023 - 17:54 facebook

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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için 3. eleme turu ilk maçına Olimpija Ljubljana karşısında çıkıyor. Devler ligi için 3 eleme turu geçmesi gereken sarı kırmızıların Slovenya deplasmanındaki karşılaşmasına dair bilgileri bir araya getirdik...

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