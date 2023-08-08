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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? Ljubljana GS maçı S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar ve kaç TL? - Galatasaray Haberleri

        Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, bu akşam 3. ön eleme turu ilk mücadelesinde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak ve zorlu maç S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir ve üyelik ücreti ne kadar? İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 17:54
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        Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için 3. eleme turu ilk maçına Olimpija Ljubljana karşısında çıkıyor. Devler ligi için 3 eleme turu geçmesi gereken sarı kırmızıların Slovenya deplasmanındaki karşılaşmasına dair bilgileri bir araya getirdik...

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        S SPORT NASIL İZLENİR?

        Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

        S Sport

        TV+ 77. Kanal

        TiviBu 73. Kanal

        Kablo TV 240. Kanal

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        S SPORT İNTERNETTEN NASIL İZLENİR

        S Sport Plus uygulamasını Android OS 5.0 ve üst sürümleri ile IOS 12.4 ve üst sürümlerine sahip tüm mobil cihazlardan, notebook, masaüstü bilgisayarlardan ve aşağıda yer alan cihazlar ile geniş ekranda izleyebilirsiniz.

        Android TV cihazları

        Apple TV cihazı

        Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları

        Google Chromecast cihazı

        LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler

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        Samsung Tizen 3.0 üretim yılı (2017-2018-2019-2020 ) olan Smart TV’ler

        Arçelik – Grundig – Beko (TP-J5-KU-KY-KT-KP-GF-G7-O2-O4) Smart TV ModellerindePhilips Android Smart TV

        Sony Android Smart TV

        Toshiba Android Smart TV

        Vestel Android Smart TV

        Vestel/Regal Smart TV (2018 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)

        Xiaomi Mi Box ya da Xiaomi Mi Stick cihazı

        Ayrıca HDMI kablosuyla bilgisayarınızdan yayınları TV’ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV’niz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.

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        Bilgisayarımı televizyona bağlayarak izleyebilir miyim?

        Bilgisayarınızı HDMI, DVI ya da VGA bağlantıları yoluyla, LCD, Plazma ve LED gibi yeni nesil televizyonlara bağlayıp, yayınları geniş ekranda izleyebilirsiniz. HDMI ve DVI bağlantılarında elde edeceğiniz görüntü kalitesi VGA bağlantısına göre daha iyidir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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