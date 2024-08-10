Olimpiyat finali: Fransa- ABD basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris Yaz Olimpiyatları basketbol maçında altın madalya sahibini buluyor. Bu kapsamda final müsabakasında ev sahibi Fransa, yıldızlar karması ABD ile karşı karşıya geliyor. Sporseverler, karşılaşma ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Fransa- ABD Olimpiyat finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa ile ABD arasında oynanacak olan Olimpiyat finaline sayılı saatler kaldı. Yarı final ilk maçında Almanya ile karşılaşan Fransa, rakibini 73-69 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. İkinci maçta karşılaşan ABD ise Sırbistan'ı 95-91 yenerek finalde Fransa'yla eşleşti. Peki, Fransa- ABD Olimpiyat final maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
FRANSA- ABD OLİMPİYAT FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa ve ABD arasında oynanacak final mücadelesi 10 Ağustos Cumartesi (bugün) saat 22.30’da başlayacak
FRANSA- ABD BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Milyonlarca sporsever tarafından heyecanla beklenen mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
BRONZ MADALYA SIRBİSTAN’IN OLDU
Sırbistan Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Maçı baştan sona üstün götüren Sırbistan, süper yıldızı Nikola Jokic’in öncülüğünde sahadan 83-93 galip ayrıldı.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanan son 5 müsabakada Fransızlar 2 kez sahadan galip ayrılırken, 3 karşılaşma ise Amerika'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.