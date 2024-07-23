Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcu katılımı Tokyo 2020
Paris'te 33'üncüsü düzenlenecek olan Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon Tokyo 2020 oldu. Paris 2024 Oyunlarına katılım sağlayan sporcu sayısı ise 10.500 olarak açıklandı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen organizasyona toplam 11 bin 420 sporcu katıldı. Tokyo 2020 Oyunları, katılımcı sayısıyla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nı geride bıraktı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen oyunlarda 11 bin 238 sporcu yer aldı.
Atina'da 1896'da düzenlenen ilk olimpiyat ise 241 kişiyle en az sporcunun katıldığı ve kadın sporcunun mücadele etmediği olimpiyat olarak kayıtlarda yer alıyor.
KADINLAR 1900'DE SAHAYA ÇIKTI
İlk olimpiyat oyunlarında yer almayan kadın sporcular, ilk kez 1900 Paris'te sahaya çıktı.
Fransa'nın başkentinde düzenlenen oyunlara 22 kadın sporcu katıldı.
EN ÇOK KADIN SPORCUDA TOKYO'DA YARIŞTI
Tokyo Olimpiyat Oyunları, en çok kadın sporcunun katıldığı organizasyonda da oldu.
Japonya'daki oyunlarda 5 bin 963 erkek sporcu mücadele ederken, 5 bin 457 de kadın sporcu yer aldı.
OLİMPİYATLAR VE KATILAN SPORCULAR
Olimpiyat oyunları ve katılan sporcular şöyle