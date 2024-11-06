Olimpiyat şampiyonu boksör Khelif için ‘Tıbbi olarak erkek” iddiası

Paris 2024 Olimpiyatları’nda 66 kilo kadınlar boks kategorisinde altın madalya kazanan Cezayirli boksörü Imane Khelif ile ilgili olarak olimpiyatlar sırasında fiziksel görünüşü ve hissedilen güç farkı nedeniyle tartışmalar başlamıştı.

ABD eski başkanı ve başkan adayı Donalp Trump’un da içinde yer aldığı pek çok ünlü isim de bu tartışmalara dahil olmuştu. Tüm bu tartışmalara rağmen Cezayirli boksörün kadınlar kategorisinde yarışmasına izin verilmesi, özellikle boksörün kadın kategorisinde yarışmasına karşı olan Uluslararası Boks Birliği (IBA) ile sporcunun yarışmasına izin veren Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) arasında da ayrı bir tartışma ve gerginlik ortamı yaratmıştı.

2023 yılına kadar sorunsuz yarışan Khelif, 2023 Dünya Şampiyonası finalinde vücudundaki yüksek testosteron seviyeleri nedeniyle IBA tarafından aniden diskalifiye edilmişti. Tartışmaların odağındaki Cezayirli boksörün, uygunluk durumuyla ilgili tartışmalar bu hafta yeniden dünya basının gündemine geldi. Farklı yayın kuruluşlardaki haberlere göre, Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia’nın eriştiği iddia edilen tıbbi raporlar Khelif'in "testisleri" olduğunu doğruladı. Fransız gazeteci tarafından elde edilen ve kamuoyuna yansıyan rapora göre, Khelif'in XY kromozomları bulunuyor.