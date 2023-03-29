Ollang'a 1.5 milyon dolar tohum yatırımı

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Başta film, dizi ve belgeseller olmak üzere görsel işitsel medya için dünya dillerine altyazı çevirileri ve dublaj hizmeti sunan girişim Ollang, 1.5 milyon dolar tohum yatırım aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Ollang, yabancı dillerde yayımlanan içerikleri dil bariyerlerine takılmadan daha fazla izleyiciye ulaştırmak adına 60’tan fazla dilde nitelikli altyazı ve dublaj hizmeti sağlıyor.

Bu doğrultuda 25 kişilik beyin takımı ve 56 farklı ülkeden 1400’den fazla profesyonelden oluşan çevirmen takımı eş zamanlı çalışmalar yürütüyor. Yapılan hizmetlerle medyanın ulaşılabilirliğinin en yüksek düzeye çıkarılması hedefleniyor.

Şirketin yatırım aldığı tura Revo Capital, JIMCO (Jameel Investment Management Company), twozero Ventures, Dubai Angel Investors’un yanı sıra Join Venture’dan Koray Bahar, Arya Melek Yatırım ağından Ahu Serter gibi melek yatırımcılar ve Orkun Işıtmak da katıldı.

'PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 330 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK'

Alınan yatırımların ardından toplam değerlemesini üç yıldan kısa bir sürede yaklaşık dört kat artıran şirket, 2022’in son çeyreğinden itibaren Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya ve Fransa’da daha fazla müşteriye ulaştığını açıkladı.

Ollang Kurucu Ortağı ve CEO’su Ebru Yıldırım, "Dijital yayın akışının 2030 itibarıyla dünyada 330 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Tek bir dilde kalmaması gereken film, dizi ve dijital içerik varken lokalizasyon sürecini her yayın sahibi ve dağıtımcı için ulaşılabilir kılmamız gerekiyor" dedi.