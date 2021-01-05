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İspanyol I.P. Container Holdings, Olmuksan'daki yüzde 90.38'lik hissesinin tamamını 66.4 milyon Euro bedelle Mondi Corrugated'a satmak üzere anlaşma imzaladı.

Firmadan KAP'a gönderilen açıklamada pay devir işlemlerinin 2021'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Satış açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Olmuksan hisselerinde yüzde 10 düşüş yaşandı.

Olmuksan'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Nominal değeri hisse başına 0.01 TL ve toplam ödenmiş sermayesi 247.102.500 TL olan Şirket sermayesinin %90.38'ine tekabül eden hisselerinin tamamının satışına ilişkin olarak 4 Ocak 2021 tarihinde Mondi Corrugated B.V. ile bir hisse alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. Hisselerin devri Rekabet Kurulu izni ve pay alım ve satım sözleşmesinde öngörülen diğer ön şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Pay devir işleminin 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Sözleşmede toplam satın alma bedeli, yüzde 90.38'lik pay için 66.4 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Bu satın alma bedeli, 1 TL nominal değerli lot başına 0.30 EUR'ya tekabül etmekte olup, (Sözleşme imza tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre 0.01 TL nominal değerli pay başına TL 0,0269; 1 TL nominal değerli lot başına TL 2,69),bu bedel fiyat uyarlamasına tabi olabilecektir. Ödeme pay devir işleminin gerçekleşeceği tarihte Euro üzerinden yapılacak olup; pay alım işlemine ilişkin açıklamada yer alabilmesi amacıyla satın alma bedelinin Türk Lirası karşılığı, pay alım tarihinde yeniden hesaplanacaktır."