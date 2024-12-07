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        Oltu yıllar sonra arıtılmış suya kavuşuyor

        Erzurum'un Oltu ilçesinde yıllar sonra temiz içme suyuna kavuşuyor. İller Bankası ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi, 3 ay içerisinde kesintisiz arıtılmış su sağlamaya başlayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:46
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        Oltu arıtılmış suya kavuşuyor
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        İller Bankası ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi, 3 ay içerisinde kesintisiz arıtılmış su sağlamaya başlayacak.

        Oltu'ya gelen İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzzet Günal, Erzurum ESKİ personeli, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Belediye Meclis üyeleri, arıtma tesisini ziyaret etti.

        Tesisin şu anda sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirten İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzzet Günal, "Bu ay sonu itibarıyla deneme sürecine başlayacağız. Oltu halkı 3 ay içerisinde arıtılmış suya kavuşacak" dedi.

        Su ve kanalizasyonun en önemli yaşam kaynakları olduğunu vurgulayan Günal, bu projeyi gerçekleştirmek için devletin yüzde 50 destek sağladığını, Oltu'nun bu fırsattan yararlanarak büyük bir avantaj elde ettiğini ifade etti. Günal, "Geçmişte yaşanan bazı sorunlara takılmadan, bu tesisi bir an önce tam kapasiteyle faaliyete geçireceğiz. Tesisin 3 aylık deneme süresi sonunda Oltu halkı, çeşmeden arıtılmış su içmeye devam edecek" diye konuştu.

        Tesisin yapımını üstlenen yüklenici firma sahibi Güray Toparlak, tesisteki teknik gelişmeleri aktardı. Toparlak, "Bugün itibarıyla tesise su almaya başladık. Çok büyük bir sıkıntımız yok, şebekeye suyu bir an önce vereceğiz" şeklinde konuştu.

        Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi de "Bugün Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde çok önemli bir dönüm noktasına geldik. İller Bankası Genel Müdür Yardımcımız ve ilgili yetkililerle birlikte bu tesisin hayata geçirilmesini sağladık. Kısa süre içinde tam kapasiteyle çalışacak ve Oltu halkına arıtılmış su sağlayacağız. Bu tesis, ilçemiz için büyük bir kazanç olacak" dedi.

        Uzun yıllardır musluk suyu kalitesizliğinden şikâyet eden Oltu halkı ise, temiz içme suyuna kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor.

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