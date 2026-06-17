Oltu'da görüntülendi! "İlk kez bu kadar büyüğünü görüyorum"

Gün Başlıyor - 16 Haziran 2026 (ABD Ve İran Anlaşmaya Vardı)

ABD ve İran anlaşmaya vardı. ABD-İran anlaşması piyasalara yansıdı. Petrol fiyatlarında sert düşüş. Milli Takım Arziona'da antrenmandaydı. Dünya Kupası'nda ikinci randevu. CHP'de bu hafta grup toplantısı yok. Silivri Belediyesi Soruşturması. Tarihi Gar Binası gün yüzüne çıktı. Panathinaikos'ta Atama... Daha Fazla Göster ABD ve İran anlaşmaya vardı. ABD-İran anlaşması piyasalara yansıdı. Petrol fiyatlarında sert düşüş. Milli Takım Arziona'da antrenmandaydı. Dünya Kupası'nda ikinci randevu. CHP'de bu hafta grup toplantısı yok. Silivri Belediyesi Soruşturması. Tarihi Gar Binası gün yüzüne çıktı. Panathinaikos'ta Ataman dönemi bitti. ABD-İran anlaşması dünya gündeminde. Barrack'tan Türkiye'nin rolüne vurgu. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster