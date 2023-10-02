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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!

        Gaziantep'te, iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda, 27 yaşındaki İbrahim Süzer hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:54
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        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
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        Gaziantep'te olay, gece geç saatlerde Seyrantepe Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı husumet bulunan Süzer ve Özdemir ailesi fertleri arasında aynı nedenle tartışma çıktı.

        POMPALI TÜFEKLER ATEŞLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar 3 kişiye isabet etti.

        3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ TEDAVİDE

        Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Süzer, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgada yaralanarak tedaviye alınan Ahmet ve Tolga Süzer'in sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

        4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaşamını yitiren İbrahim Süzer'in cenazesi adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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