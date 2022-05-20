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Güney Koreli Do Kwon'un Kurucusu ve CEO'su olduğu Terraform Labs'in kripto para piyasasında yarattığı çöküş ülkede soruşturma açılmasına yol açtı. Ön araştırmalar Do Kwon'a yönelik şüphelerin artmasına yol açtı.

9 Mayıs'ta Terraform Labs'in yaratıcısı olduğu Terra ağının sabit coini TerraUSD (UST) 1 dolarlık hedef fiyatında tutunamadı. Terra ağının yerel kripto parası LUNA da bunun üzerine çakıldı. Toplamda 1 haftada 40 milyar dolarlık piyasa değeri buharlaştı. Terra ağının kurtarılmasına dair herahngi bir umut kalmadı.

UST ilk olarak 0.70 doların altına gerilediğinde Do Kwon LUNA Vakfı'nın rezervleriyle parayı yeniden 1 dolarlık değere sabitlemeye çalıştıklarını belirtmişti. Süreç boyunca Do Kwon UST'deki değer kaybının organize bir saldırı sonucu yaşandığını vurgulamıştı. UST hiç bir zaman 1 dolarlık değerine dönemedi ve yatırımcıların parası eridi.

30 NİSAN'DA ŞİRKETİ KAPATMIŞ

Güney Kore'de son ortaya çıkan belgeler ise çöküş öncesi Singapur merkezli Terraform Labs'in 30 Nisan tarihinde Güney Kore'deki şirketini kapatma kararı aldığını gösterdi. Güney Kore basınının resmi belgelere dayandırdığı habere göre Terraform Labs Kore, söz konusu tarihte gerçekleşen hissedarlar toplantısında Busan'da bulunan genel merkezi ve Seul'deki ofisini kapatma kararı aldı. Karar, Do Kwon'un imzasıyla hayata geçti.

İFADEYE DAVET ETTİ

Güney Kore'de yaklaşık 280.000 yatırımcının UST ve LUNA'daki çöküşte kayıp yaşadığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla yaşanan kriz siyasetin de ülkedeki en önemli gündem maddesi haline geldi. Çin Ulusal Meclisi Politik İşler Komitesi Üyesi Yoon Chang-Hyeon, komiteye ifade vermek üzere Do Kwon'u meclise davet etti.

Bunun yanında Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu da çöküş sırasında kripto para borsalarında yapılan işlemleri incelemeye aldı.

ÖZEL EKİP TOPLANDI

Güney Kore basını üç gün önce göreve başlayan Han Dong-hoon'un Terra konusuyla yakından ilgilendiğini bildirdi. Terraform Labs skandalının araştırılması için mal soruşturma alanındaki başarılarıyla tanınan 'Yeouido Ölüm Melekleri' isimli bir araştırma birimi 2 yıl 4 ayın ardından yeniden göreve çağrıldı. 7'si savcı 48 kişiden oluşan bu ekip ismini Seul'un finans merkezi Yeouido bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı soruşturmalar ve verdirdiği cezalardan alıyor. Ekip üyeleri Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Kurumu yetkililerinden oluşuyor.

Yeouido Ölüm Melekleri gibi özel araştırma birimleri 2 yıl önceki hukuk reformu kapsamında rafa kaldırılmıştı. Ancak yaşanan krizin boyutu bu uygulamaya yeniden dönülmesine yol açtı.

AVUKATLAR AYRILDI

Son olarak iki gün önce Terraform Labs'in hukuk ekibinde yer alan avukatlar Marc Goldich, Lawrence Florio ve Noah Axler'in şirketten ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu istifalarla ilgili şirketten açıklama yapılmadı. İstifalar avukatların LinkedIn profillerini güncellemesiyle öğrenildi. Güney Kore'de yatırımcı ve yetkililerin hukuki baskıyı artırdığı dönemde gelen bu istifalar Do Kwon'a bir darbe daha vurdu.