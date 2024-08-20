Cesaretin sınandığı yer: Dünyanın en tehlikeli yolu "Karakurum Ölüm Geçidi" her yıl binlerce turist ağırlıyor!
Yüksek dağlar, uçsuz bucaksız buzullar ve her an değişebilecek hava koşulları... Karakurum Ölüm Geçidi, yalnızca cesaretli yolcuların ve maceraperestlerin göze alabileceği, dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak biliniyor. İşte detaylar!
Dünyanın en yüksek ve zorlu dağlarından biri olan Karakurum’da yer alan bu geçit, sadece cesaretin değil, aynı zamanda hayatta kalma becerilerinin de sınandığı bir alan olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...
KARAKURUM OTOYOLU
Karakoram Otoyolu, Çin'in batı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar'ı Pakistan'ın başkenti İslamabad'a bağlayan karayolu. Tamamlanması neredeyse 20 yıl (1959-78) süren yol, Asya'nın en engebeli ve ulaşılmaz arazilerinden bazılarında yaklaşık 800 km boyunca uzanır; Pamirler, Hindikuş, Kunlun Dağları ve Karakoram Sıradağları'nın içinden veya yakınından geçer.
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PAKİSTAN VE ÇİN PROJESİYDİ
Otoyol Pakistan ve Çin'in ortak projesiydi ve yaklaşık 24.000 işçinin becerilerini gerektiriyordu. Çamur kaymaları, kaya düşmeleri ve diğer çığlar sürekli bir tehlikeydi ve yolun yapımı özellikle bölgedeki buzulların öngörülemeyen hareketleri nedeniyle sekteye uğradı. Otoyol tamamlandıktan sonra bile ağır bakım gerektirmeye devam etti.
YAPIMI BOYUNCA UÇURUMDAN KAYARAK ÖLEN ÇOK KİŞİ OLDU!
Yapımı yaklaşık 20 yıl süren Karakurum Geçidi'nin inşaatında çalışan 810 Pakistanlı ve 200 Çinli toprak kaymasında ya da uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Pakistan ve Çin'i birbirine bağlayan Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor.
DÜNYANIN EN KORKUNÇ YOLLARINDAN BİRİSİ
Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohistan bölgesinden başlayarak iki yönlü kara yolu şeklinde uzanan geçitte, taş ve kayaların yola düşmesi, toprak kayması, sel ve depremler sıkça görülüyor. Bu yönüyle fazlasıyla tehlikeli olan geçidin bazı noktaları "dünyanın en korkutucu yolları" arasında sayılıyor.
YOLUN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Karakoram Geçidi yüksek rakımlı bir geçittir ve deniz seviyesinden 5.540 metre yükseklikteki en yüksek antik ticaret yollarından biridir. İki dağ arasındaki bir sırttan geçer ve yaklaşık 45 metre genişliğindedir.
HAYVAN VE BİTKİ YAŞAMI YOK
Bölgede sürekli esen yüksek hızlı rüzgâr nedeniyle geçitte bitki örtüsü ya da kar bulunmamaktadır. Bölgede hayvan yaşamı da mevcut değildir.
Bununla birlikte, sıcaklıklar düşüktür ve kar fırtınaları yaygındır. Bitki örtüsünün olmaması nedeniyle, geçit boyunca çok sayıda sürü hayvanı ölmüş ve hayvan kemikleri patikada kalmıştır.
TARİHSEL ÖNEMİ
Karakoram Geçidi stratejik açıdan önemli bir geçittir ve Tarım Havzası ile Ladakh'ı birbirine bağlayan en kolay yoldur. Geçit önemli bir ticaret yoluydu ve Orta Asya'yı Çin ve Hindistan'a bağlayan İpek Yolu üzerindeki ticaretin gelişmesine katkıda bulundu.
Kaynak: World Atlas, Brittanica, BBC, Anadolu Ajansı
Fotoğraf kaynak: Anadolu Ajansı