Ölüme terk edilen yaralı eşeği tedavi ettirip, yeniden yürümesini sağladı

Siirt'teki bir arazide sağ arka ayağı yaralı ölüme terk edilen eşek, mayıs ayında hayvansever Mehmet Yüce tarafından bulundu.

Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Yüce, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) merkezi ile de irtibata geçti.

Yüce, eşeği kendi aracıyla Osmaniye'deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirdi. Gönüllü veteriner hekim Ali Laçinbala tarafından yapılan muayenede; eşeğin sağ arka ayağında açık yara ve kırık tespit edildi.

Mehmet Yüce, "Siirt'in çıkışına atmışlardı, biz de ihbar sonrası bu canımıza ulaştık. Daha sonra Hayvan Hakları Federasyonu ile görüştük. Sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler. Bizler de bu canımızı bulunduğu yerden alıp, 700 kilometre yol katederek Osmaniye'ye getirdik. Ayağı kırık. Canımız, tedavisi sonrasında ömrünü buradaki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde geçirecek" dedi.

"DİĞER ARKADAŞLARIYLA ÇOK İYİ GEÇİNİYOR"

Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise eşeğin yarasının 6 aylık bir tedavi sürecinin ardından tamamen iyileştiğini belirtip, "Buradaki diğer arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyor. İnsanoğlu tarafından sömürülmüş canlarımız, bizlerin uğraşlarıyla, sizlerin de destekleriyle burada eski sağlıklarına ulaştıkları gibi özgürce yaşayıp, ecelleriyle ölene kadar da burada beslenmeye devam ediyorlar. Bakımlarını da biz gönüllü veteriner hekimler olarak, HAYTAP olarak ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Onlara ikinci bir yaşam hakkı vermek için burada, boş zamanlarımızda, onlarla ilgileniyoruz" diye konuştu.