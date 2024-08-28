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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki kez serbest kalmıştı! Ölüme yol açan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İki kez serbest kalmıştı! Ölüme yol açan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı

        İstanbul'da 70 yaşındaki bir yaya, yolun karşısına geçmeye çalışırken ters yönden gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Sürücü de serbest kalmıştı. Ailenin isyanını Habertürk duyurdu, savcılık harekete geçti. Sürücü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:21
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        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
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        Kaza 18 Haziran 2024’te Kartal Soğanlık Yeni Mahalle’de meydana geldi. Soğanlık Mezarlığı’nda çalışan 70 yaşındaki Şükrü Çiçekçayır, trafik ışıklarına gelerek yolun karşısına geçmek istedi.

        Çiçekçayır, yayaya yeşil ışık yanınca soluna bakarak yolun karşısına geçti fakat ters şeritten hızla gelen bir sürücü otomobiliyle yaşlı adama çarptı. Çiçekçayır, kaza nedeniyle havada metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken yaşlı adam yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        AİLE KARARA İSYAN ETTİ

        Kazayla ilgili 17 yaşındaki M.A. “Taksirle yaralamaya neden olmak” suçundan gözaltına alındı. Ehliyeti bile olmayan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 34 gün sonra Şükrü Çiçekçayır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Suç vasfı değişti, sürücü bu kez de “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan yeniden gözaltına alındı, yine serbest bırakıldı. Çiçekçayır ailesi ise karara isyan etti.

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        "KÖYE EV YAPTIRMA HAYALİYLE ÇALIŞIYORDU"

        Olayda hayatını kaybeden yaşlı adamın eşi Sakine Çiçekçayır, “Sağlığı her şeyi yerindeydi. Burada Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde trafik kazası geçirdi her tarafı kırıldı adamcağızın. 34 gün hastanede yattı, 34 gün sonra vefat etti. Köye ev yaptırma hayaliyle çalışıyordu. Adalet yerini bulsun, bir an önce tutuklansın, cezasını çeksin” şeklinde konuştu.

        "DEVLETİMİZDEN ADALET TALEP EDİYORUZ"

        Şükrü Çiçekçayır’ın kızı Arzu Kurt çarpan kişinin kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulunmadığını bile vurgulayarak şöyle devam etti: “Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı söylendi. Bizle ilgilenen olmadı açıkçası. İlgilenilmediği için de acımız kat kat çoğaldı ve biz bu durumdayken babamın o halde olmasına rağmen bunların peşinden koşturmak zorunda kaldık. En ağırı da bu oldu acımızı bile yaşayamadık. Bu insanın bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Sağlıklı bir insan bir anda hayatını kaybetti. Köye ev yaptırmak, Hacca gitmek için çalışıyordu. Bunları yapamadı. Devletimizden adalet talep ediyoruz. Serbest gezmeleri çok ağır adalet yerini bulsun lütfen.”

        AVUKAT KARATÜN: EHLİYETİ YOK TERS ŞERİTTEN HIZLA GELİYOR

        Çiçekçayır ailesinin Avukatı Cem Kaya Karatün ise otomobil sürücüsünün hızla ve ters şeritten gelerek yeşil ışıkta geçen yayaya çarptığını ve metrelerce sürüklediğini vurguladı. Şüphelinin olay yerinden kaçtığına dikkat çeken Avukat Karatün, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan M.A.’nın ehliyetsiz olduğunu da belirtti. Buna rağmen şüphelilerin serbest bırakılmasının kamu vicdanını yaraladığını söyleyen Karatün şöyle devam etti: “Ehliyetsiz bir sürücünün herkesin geçebileceği trafiğe kapalı yönde hızlı giderek öldürülmesi bence kastın aşılmasıdır. Bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan dava açılmasını bekliyoruz ama eğer böyle giderse ölüyü suçlayacaklar gibi geliyor bize.”

        Avukat Cem Kaya Karatün kaza sırasında oradan geçen bir taksi şoförünün görgü tanığı olduğunu ve soruşturmanın seyri açısından o taksiciye ulaşmayı beklediklerini söyledi. Avukat Karatün, adaletin tecelli etmesi için taksicinin kendisine ulaşmasını istedi.

        ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

        Cinayet gibi kazayı Habertürk 21 Ağustos 2024 tarihinde duyurdu. Haberden bir gün sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Çiçekçayır ailesinin avukatı Cem Kaya Karatün’ün itirazını değerlendirdi. Bilirkişi raporuna göre şüphelinin asli kusurlu olduğuna ve kazadan sonra olay yerini terk ettiğine dikkat çeken savcılık, şüphelinin imza yükümlülüğü kararını yerine getirmediğini de vurguladı. Savcılık Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nden şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. Nöbetçi Hakimlik de savcılığın talebini kabul ederek şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

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