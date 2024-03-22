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        Ölümlü seçim broşürü kavgasında ifadeler ortaya çıktı

        Antalya'da bir iş yerine siyasi parti broşürü bırakmak isteyen kişiler ile çıkan tartışmada tabancasıyla tek el ateş ederek iki kardeşten birini öldüren iş yeri sahibi Sinan Elbir'in ifadesi ortaya çıktı. Erbil ifadesinde, "Hepsi bana saldırdı, darbettiler. Bu esnada masanın altına düştüm. Burada beni darbetmeye devam ettiler. Ben de çekmecedeki tabancaya el uzattım. Ne olduğunu anlamadığım esnada tabanca patladı. Bilinçli değildim. Amacım, kimseye zarar vermek değildi" dedi. Elbir, gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna ise "Canımı kurtardım" karşılığını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:51
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        Ölümlü seçim broşürü kavgasında ifadeler ortaya çıktı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde dün CHP'nin seçim otobüsünden inen partililerin bir dükkana broşür bırakmak istemesi üzerine tartışma çıkmış ve iş yeri sahibi Sinan Elbir, çıkan tartışmada iki kardeşe tabancayla tek el ateş ederek kardeşlerden 21 yaşındaki Haktan Faik Çoban'ın ölümüne, 27 yaşındaki Burak Devran Çoban'ın da yaralanmasına neden olmuştu.

        "CANIMI KURTARDIM"

        Sinan Elbir'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

        Elbir, ifadesinde, "Siyasi partideki arkadaşlar geldi, gitmelerini söyledim. Ahmet B., o sırada broşürü getirip masama bıraktı. 'Hiçbir siyasi partiye inanmıyorum. Alın, broşürlerinizi gidin' dedim. Ahmet B. bunun üzerine bana küfretti. Ahmet B.'yi araya girip, gönderdiler. Sonra tekrar geldi, araya girip yine gönderdiler. Üçüncü kez geldiğinde yanında yeğenleri vardı. Hepsi bana saldırdı, darbettiler. Bu esnada masanın altına düştüm. Burada beni darbetmeye devam ettiler. Ben de çekmecedeki tabancaya el uzattım. Ne olduğunu anlamadığım esnada tabanca patladı. Bilinçli değildim. O esnada bir kişinin yaralandığını gördüm. Amacım, kimseye zarar vermek değildi" dedi.

        Elbir, emniyetten çıkarılırken gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna, "Canımı kurtardım" karşılığını verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan Elbir, broşürleri bırakanları tersleyip, dükkandan çıkardı. Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan Elbir, çekmecedeki tabancasını çıkarıp, tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti. 2 kardeş hastaneye götürülürken, şüpheli gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Haktan Faik Çoban kurtarılamadı.

        OLAY KAMERADA

        Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan Elbir'in bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan Elbir'in Ahmet B.'ye tokat attığı, kavganın ardından dükkanın dışına taştığı görüntülere yansıdı. Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp, dayıları ile iş yerine geldiği, ardından Sinan Elbir'i darbettiği de görüntülerde yer aldı. Sonrasında Sinan Elbir'in tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Sinan Elbir, bugün adliyeye sevk edildi.

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        #broşür kavgası
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