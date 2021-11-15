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Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen 28 yaşındaki Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Son dakika: Sümeyye Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti! - Haberler
Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret
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DHA

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı.

DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SÜMEYYE ERDOĞAN'DAN MİLLETVEKİLLERİYLE BİRLİKTE ACILI AİLEYE ZİYARET

Olayın ardından Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile Başak Cengiz'in annesi Beyhan ve babası Avni Cengiz'i ziyaret etti.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ziyarette acılı aileye taziyeleri iletti. Ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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