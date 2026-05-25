        Ölüye okunacak dualar ve sureler nelerdir? Ölmüşlerimiz için okunacak dualar

        Ölüye okunacak dua: Mezarlıkta ölüye okunacak dualar neler?

        Kurban Bayramı öncesinde kabir ziyaretinde bulunacak vatandaşlar, vefat eden yakınları için okunabilecek duaları araştırıyor. Manevi atmosferin yoğunlaştığı bu günlerde, hayatını kaybeden sevdiklerini rahmetle anmak isteyenler çeşitli dua ve zikirleri öğrenmeye çalışıyor. Peki, ölüler için hangi dualar okunur, kabir ziyaretinde neler yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar…

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:29 Güncelleme:
        Kurban Bayramı yaklaşırken kabir ziyaretine hazırlanan vatandaşlar, vefat eden yakınları için okunabilecek duaları araştırıyor. Kabir ziyareti sırasında okunabilecek dualar ve yapılabilecek hayırların neler olduğu merak edilirken, “Ölüler için hangi dualar okunur, kabir ziyaretinde nasıl dua edilir?” soruları öne çıkıyor. Peki, kabir ziyaretinde hangi dualar okunur? İşte merak edilen tüm detaylar…

        ÖLÜLER İÇİN OKUNACAK DUA

        Okunuşu: “Allâhümme’ğfir lehû verhamhu ve ‘âfihî va’fü ‘anhü ve ekrim nüzülehû ve vessi’ medhalehû vağsil-hu bi’l-mâi ve’ş-selci ve’l-beredi ve nakkihî mine’l-hatâyâ kemâ yunakka’s-sevbü’l-ebyedu mine’d-denes, Ve ebdilhü dâran hayran min dârihî ve ehlen hayran min ehlihî ve zevcen hayran min zevcihî. Ve edhılhü’l-cennete ve e’ızhü min ‘azâbi’l-kabri ev min ‘azâbi’n-nâr.

        Allâhümme’ğfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ.

        Allâhümme men ahyeytehû minnâ fe ahyihî ale’l-îmân ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ‘ale’l-İslâmi.

        Allâhümme lâ tahrimnâ ecrehû ve lâ tüdillenâ ba’dehû.”

        Anlamı: “Allah’ım! Şu ölen kuluna mağfiret et ve ona rahmet eyle. Afiyet ver, affeyle, vardığı yerde ikramda bulun, girdiği yeri genişlet. Onun (günahlarını) kar ve buzla yıka, hatalardan arındır, tıpkı beyaz elbisenin kirden arındığı gibi. Onu dünyadaki evinden daha iyi bir eve, ailesinden daha hayırlı bir aileye, eşinden daha hayırlı bir eşe ulaştır. Onu kabir âzabından, ateş azabından sakındır. (Müslim, Cenaiz, 86)

        Allah’ım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanları ve bulunmayanları, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü ve büyüğümüzü bağışla.

        Allah’ım! Bizden yaşattığını İslâm dini üzere yaşat, öldürdüğünü de imanlı olarak öldür.

        Allah’ım! Onun ecrini bize haram kılma, ondan sonra da bizi saptırma.” (Ebû Davut, Cenaiz, 60)

        ÖLÜYE KUR’AN-I KERİM OKUMAK

        Geçmişlerimizin ruhuna Kur’ân’dan nelerin okunması gerektiği hususunda Peygamberimiz (a.s.m.) şu tavsiyelerde bulunur:

        “Yasin, Kur’ân’ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah’tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin’i ölülerinizin üzerine okuyunuz.” (Müsned, V/26)

        Bu hadis-i şerif, Yasin Sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya okunmasına hem de ölmüş mü’minlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir.

        Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) rivayet ettiği şu hadis-i şerif de meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır:

        “Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar.” (İbni Mace Tercemesi, IV/274)

        İslâm âlimleri, ölünün ruhuna Kur’ân okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler, Sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhakî’nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer’in ölülerin ruhuna Bakara Sûresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır.(Beyhaki, IV/56)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
