        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Olympiacos: 47 - Fenerbahçe Opet: 99 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Olympiacos: 47 - Fenerbahçe Opet: 99 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague C Grubu ilk tur son maçında Yunan ekibi Olympiacos'u 99-47 mağlup etti ve grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 21:39 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:40
        Fenerbahçe Opet, namağlup lider bitirdi!
        Kadınlar EuroLeague C Grubu ilk tur son maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Yunan temsilcisi Olympiacos’u 99-47 yendi ve grubunu 6’da 6 yaparak lider bitirdi.

        Sarı-lacivertli ekipte Meesseman 19, McBride 18 ve Gustafson da 16 sayıyla galibiyete büyük rol oynadı.

        SALON: Peace and Friendship

        HAKEMLER: Armin Mutapcic, Hrvoje Cavar, Veronika Vavrova

        OLYMPIACOS: Spyridopoulou 3, Jakubcova 1, Woolfolk 5, Karlafti 5, Krivacevic 4, Christinaki 9, Kollatou 6, Johnson 6, Raber 8, Ntala, Togka

        FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 12, Idil Saçalır 2, Alperi Onar 5, Meesseman 19, Rupert 14, Tilbe Şenyürek 2, Gustafson 16, McBride 18, Allemand 11

        1’İNCİ PERİYOT: 8-31

        DEVRE: 26-49

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 39-79

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 47-99

