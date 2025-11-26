Olympiacos: 47 - Fenerbahçe Opet: 99 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague C Grubu ilk tur son maçında Yunan ekibi Olympiacos'u 99-47 mağlup etti ve grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladı.
Kadınlar EuroLeague C Grubu ilk tur son maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Yunan temsilcisi Olympiacos’u 99-47 yendi ve grubunu 6’da 6 yaparak lider bitirdi.
Sarı-lacivertli ekipte Meesseman 19, McBride 18 ve Gustafson da 16 sayıyla galibiyete büyük rol oynadı.
SALON: Peace and Friendship
HAKEMLER: Armin Mutapcic, Hrvoje Cavar, Veronika Vavrova
OLYMPIACOS: Spyridopoulou 3, Jakubcova 1, Woolfolk 5, Karlafti 5, Krivacevic 4, Christinaki 9, Kollatou 6, Johnson 6, Raber 8, Ntala, Togka
FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 12, Idil Saçalır 2, Alperi Onar 5, Meesseman 19, Rupert 14, Tilbe Şenyürek 2, Gustafson 16, McBride 18, Allemand 11
1’İNCİ PERİYOT: 8-31
DEVRE: 26-49
3’ÜNCÜ PERİYOT: 39-79
4'ÜNCÜ PERİYOT: 47-99