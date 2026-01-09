Habertürk
        Olympiakos – Fenerbahçe Beko maçının tarihi belli oldu! - Basketbol Haberleri

        Olympiakos – Fenerbahçe Beko maçının tarihi belli oldu!

        EuroLeague'de ertelenen Olympiakos – Fenerbahçe Beko karşılaşması, 17 Mart Salı günü saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 12:21 Güncelleme: 09.01.2026 - 12:21
        Olympiakos–F.Bahçe maçının tarihi belli oldu!
        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasından ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 4 Aralık 2025 tarihinde Yunanistan'da oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Olympiakos müsabakasının 17 Mart Salı günü, saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacağı belirtildi.

        Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.

