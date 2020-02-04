Ömer Bayram, Selçuk İnan'ı yakaladı! 2014-15'ten bu yana en iyisi o!

Galatasaray'a sol bek olarak gelse de bu sezon Fatih Terim tarafından orta sahanın merkezi ve solunda görevlendirilen Ömer Bayram, kariyerinin zirvesini yaşıyor. 28 yaşındaki futbolcu bireysel olarak skora en çok katkı sağladığı sezonu geçirirken diğer yandan sarı-kırmızılılar adına da önemli bir istatistiğe imza attı.

Bu sezon Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında birer, Kayserispor maçında ise iki golde asist yapan Ömer Bayram, 2014-15'ten bu yana Galatasaray formasıyla en çok asist yapan Türk futbolcu oldu.

SELÇUK 32 MAÇTA YAPMIŞTI

Galatasaray formasıyla en son 8 asiste ulaşan Türk futbolcu ise Selçuk İnan'dı. 2014-15 sezonunda ligde 32 maçta forma giyen Selçuk 8 golün hazırlayıcısı olmuştu.

ÖNÜNDE ÜÇ İSİM VAR!

2014-15 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla Ömer Bayram'dan daha fazla asist yapan üç futbolcu bulunuyor. Wesley Sneijder 2016-17 sezonunda 28 maçta 15 golün hazırlayıcısı olurken 2017-18 sezonunda Garry Rodrigues 33 maçta 10 asist yapmıştı. Aynı sezon Sofiane Feghouli 27 maçta 9 asist üretmişti.

Lukas Podolski 2015-16'da 30 maçta 8, Younes Belhanda da 2017-18'de 30 matça 8 asist üretmişti. Ömer Bayram, bu iki ismi 16 maçta yakalamış durumda.