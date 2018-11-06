AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un başarılara imza attığını belirterek, "İnşallah bundan sonrası daha iyi olacak. Yeni bir süreç başladığı için biraz sabırlı olmak lazım." dedi.
Çelik, Aytaç Durak Tesisleri'ne gelerek Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve yöneticileri ziyaret etti.Burada konuşan Çelik, Sancak'ın başkanlık görevine geldiğinden beri kentin güzide takımı olan Adana Demirspor'a büyük katkılar sağladığını belirtti.
Çelik, mavi-lacivertlilerin sosyolojisi, kültürü ve tarihiyle önemli bir takım olduğunu vurgulayarak, "Adana'da, Adana Demirspor'un sosyolojik karşılığı çok büyük bir futbol kültürüne dayanıyor. O sebeple Türkiye'nin her yerinde dikkatle takip edildiği gibi bizim de çocukluğumuzun efsanesi. Bu efsanenin bu şekilde sahiplenilmesi, burada yeni bir yapılanmaya gidilmesi, bu şekilde takımımızın yeniden kendi taraftarının arzusu doğrultusunda böyle güçlü bir yönetimle buluşması hepimizi çok sevindiriyor. İyi başarılara imza atıyorlar, inşallah bundan sonrası daha iyi olacak. Yeni bir süreç başladığı için biraz sabırlı olmak lazım. Sevgili başkan da zaten sürekli 'sabır, sabır, sabır' diyor. İnşallah her şey Adana Demirspor'umuz için güzel olacak." diye konuştu.
"25 YILLIK HASRETİ BU YIL BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Murat Sancak da ziyaretten dolayı Çelik'e teşekkür ederek, şunları söyledi;
"Sizlerin desteğini arkamızda görmek bizler için Adana için Adana Demirspor için çok anlamlı. Sabrederek inşallah bu işin üstesinden geleceğiz. Sağ olsunlar hem sizler hem de taraftarlarımız destek veriyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da her türlü özveriyi gösteriyorlar. İnşallah 25 yıllık hasreti, söz vermememize rağmen bu yıl bitirmeye çalışacağız. Tabii çıkmak yetmiyor, önemli olan çıktığın yerde tutunabilmek. Orada da hep beraber, el birliğiyle, sizlerin desteğiyle çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum."
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