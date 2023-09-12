Ömer dizisi Gamze'ye ne oldu, diziden çıktı mı? Ömer'de Gamze'yi oynayan Gökçe Bahadır ayrıldı mı?

Ömer dizisi Gamze'ye ne oldu, diziden çıktı mı? Ömer'de Gamze'yi oynayan Gökçe Bahadır ayrıldı mı?

Başrollerini Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır'ın paylaştığı ve ikili arasındaki imkansız aşkı konu alan Ömer dizisinde Gamze'nin son durum gündem olmuş durumda. Dün yayınlanan ilk bölüm sonrası dizinin sevenleri; Ömer'de Gamze'yi oynayan Gökçe Bahadır diziden ayrıldı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, detaylar...

Konuyla ilgili Gamze'ye hayat veren Gökçe Bahadır'dan ise resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Ömer dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Ömer'in, Gamze'nin ABD'ye gitmesinin ardından kendini alkole vermesi ve Gamze'ye dair halüsinasyonlar görmesi nedeniyle izleyiciler; Gamze diziden çıktı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı.

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ÖMER'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gamze ve Tuna'nın Haluk tarafından Amerika'ya götürülmesine mani olamayan Ömer, yaşamla tüm bağını yitirmenin kıyısına gelir. Gittiği günden beri Gamze'den bir haber alamamak yaşadığı ızdırabı daha da büyütmektedir. Ömer'in içine düştüğü bu durumdan büyük endişe duyan Reşat bir taraftan da Nezahat'in hastane masraflarının yarattığı yüklü borçların altında ezilmektedir.

Yeni bir sayfa açarak varlıklı bir ailenin evinde işe başlayan Nisa ve Hakan, kendilerini yanında çalıştıklarını bu ailenin bitmez tükenmez sorunları içinde bulurlar.