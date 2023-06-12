Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer dizisinin başrolü final yemeğinde şaşırttı! Selahattin Paşalı'nın kombini olay oldu!

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın başrolleri paylaştığı "Ömer" dizisi 12 Haziran akşamı sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin sezon finali yemeğinde boy gösteren Selahattin Paşalı, tercih ettiği kombiniyle gündem oldu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ömer dizisinin başrolü final yemeğinde şaşırttı! Selahattin Paşalı'nın kombini olay oldu!

    Pazartesi akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde başrol olan Selahattin Paşalıi projenin sezon finalinde tercih ettiği kombinle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu.
  • Ömer dizisinin başrolü final yemeğinde şaşırttı! Selahattin Paşalı'nın kombini olay oldu!

    "Aşk 101" dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakterini canlandırırken gösterdiği başarı sayesinde dikkatleri üzerine çeken ve kariyerinde en iyi noktaya gelen Selahattin Paşalı, şimdilerde Ömer dizisinde Ömer karakterini canlandırıyor.
  • Ömer dizisinin başrolü final yemeğinde şaşırttı! Selahattin Paşalı'nın kombini olay oldu!

    Gökçe Bahadır ile başrolü paylaştığı Ömer dizisi 21. bölümüyle sezon finali yapacak. Projenin sezon finali için organize ettiği yemekte şalvar giymeyi tercih eden ve ayağındaki sandaletlerle dikkat çeken Selahattin Paşalı'ya sosyal medya kullanıcıları tarafından olumsuz yorumlar geldi.
  • Ömer dizisinin başrolü final yemeğinde şaşırttı! Selahattin Paşalı'nın kombini olay oldu!

    Sosyal medya kullanıcıları Selahattin Paşalı'nın şalvarlı kombinine: "Niye böyle bir şey giydin?", "O kadar yakışıklısın ama tarz kötü", "Bu kombin olmamış maalesef" gibi yorumlar geldi.
  • Ömer dizisinin başrolü final yemeğinde şaşırttı! Selahattin Paşalı'nın kombini olay oldu!

    İşte Selahattin Paşalı'nın kombini...
  • Ömer dizisinin başrolü final yemeğinde şaşırttı! Selahattin Paşalı'nın kombini olay oldu!
  • Ömer dizisinin başrolü final yemeğinde şaşırttı! Selahattin Paşalı'nın kombini olay oldu!
  • Ömer dizisinin başrolü final yemeğinde şaşırttı! Selahattin Paşalı'nın kombini olay oldu!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.