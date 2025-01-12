Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Ömer Erdoğan: 1 puandan memnun değiliz - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Ömer Erdoğan: 1 puandan memnun değiliz

        Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından konuştu. Erdoğan, "Bu ligde her puanın önemi var. Memnun muyuz 1 puandan, değiliz. Kadro derinliğini biraz daha genişletebilirsek daha iyi olacağız. Artık 3 puanlarla bir seri yakalamamız lazım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "1 puandan memnun değiliz"
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, “Maçın önemini futbolcularımızla paylaştım. Uzun süre sonra bir galibiyetle taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. Oyuncularımıza sahada verdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Yeterli mi değil. Daha çok çalışacağız. 3. bölgede daha etkili pozisyonlara girmemiz gerekiyor. Rakibe gol dışında pozisyon vermedik. Golü yedikten sonra oyunu kontrol etmeye çalıştık. Kesinlikle 3 puan için çıkmıştık maça. Bu ligde her puanın önemi var. Memnun muyuz 1 puandan, değiliz. Kadro derinliğini biraz daha genişletebilirsek daha iyi olacağız. Artık 3 puanlarla bir seri yakalamamız lazım” dedi.

        "TOLGA İLE EFKAN'A BİRÇOK KULÜP TALİPTİ"

        Bir gazetecinin, “Transfer çalışmaları ne durumda?” şeklindeki sorusuna Erdoğan, “Tolga ile Efkan bizim istediğimiz oyunculardı. Oyun kalitemizi ikisi de artıracak inşallah. Bu iki futbolcuyu transfer etmek kolay olmadı. Oyunculara birçok kulüp talipti. Başkanımız ve sportif direktörümüz 3 gün Ankara’daydı bu transferi bitirmek için. Devre arasında tanıdığımız futbolcuyu almak daha avantajlı. Çünkü zaman yok. Aramıza ofansif anlamda katmak istediğimiz oyuncular konusunda hata yapmak istemiyoruz. İnşallah kısa sürede transferleri aramıza katarsak bu da bizim oyunumuza yansıyacak” yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı