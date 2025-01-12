Ömer Erdoğan: 1 puandan memnun değiliz

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, “Maçın önemini futbolcularımızla paylaştım. Uzun süre sonra bir galibiyetle taraftarımızı mutlu etmek istiyorduk. Oyuncularımıza sahada verdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Yeterli mi değil. Daha çok çalışacağız. 3. bölgede daha etkili pozisyonlara girmemiz gerekiyor. Rakibe gol dışında pozisyon vermedik. Golü yedikten sonra oyunu kontrol etmeye çalıştık. Kesinlikle 3 puan için çıkmıştık maça. Bu ligde her puanın önemi var. Memnun muyuz 1 puandan, değiliz. Kadro derinliğini biraz daha genişletebilirsek daha iyi olacağız. Artık 3 puanlarla bir seri yakalamamız lazım” dedi.