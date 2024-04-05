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        Ömer Erdoğdular son yolculuğuna uğurlandı

        Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden usta neyzen Ömer Erdoğdular, Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:37 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:37
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        Bir aydan fazla süredir hastanede yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayata veda eden Ömer Erdoğdular, son yolculuğuna uğurlandı.

        Üsküdar Yeni Valide Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, Ömer Erdoğdular'ın ailesi, sevenleri ve dostlarının yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz katıldı.

        Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Ömer Erdoğdular ile 1986'da tanıştıklarını belirterek, talebesi olmaktan şeref duyduğunu söyledi. Erdoğdular'ın sadece bir müzisyen olmadığına dikkati çeken Öğün; "Hayatımda tanıdığım en iyi yürekli, en saf, en halis insanlardan biriydi. Neyi hayatında yaşayan bir insandı. Kamil insan neyse Ömer Hocamız öyleydi. Neyi bütün dünyaya tanıttı. Müziğe hiçbir zaman ticari bakmadı" dedi.

        Neyzen Yavuz Akalın, Ömer Erdoğular ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarında tanıştığını dile getirerek; "Ömer Erdoğdular, Niyazi Sayın tavrını en iyi aktaranlardan biriydi. İnsanlığı neyzenliğinin de üstündeydi. Mekânı cennet olsun" değerlendirmesinde bulundu.

        Kılınan namazın ardından Ömer Erdoğdular, Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.

        ÖMER ERDOĞDULAR HAKKINDA

        Konya'da 1949'da dünyaya gelen Ömer Erdoğdular, ilk ney dersini babası Mehmet Ali Bey'den aldı. Erdoğdular, bir dönem İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Korosu'nun çalışmalarına katılarak koroyla konserler verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda 1984'ten 1987'ye kadar görev yapan Erdoğdular, daha sonra çalışmaya başladığı İstanbul Klasik Türk Müziği Topluluğu'ndan 2015'te emekli oldu.

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