Ömer Faruk Yurtseven: Amacımız derece yapmak!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek.

Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EuroBasket 2025'e hazır olduklarını belirterek, "Herkes istekli ve hırslı. Amacımız Avrupa Şampiyonası'na gidip derece yapmak. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da yüksek bir beklenti olduğunu biliyoruz. Beklentilerin uyguladığı baskı bize yardımcı olacak. Kesinlikle herkes bu takımın yeteneklerinin farkında. Uzun ve kısa rotasyonları çok iyi. Guard olarak Shane Larkin büyük bir parça. Herkes potansiyelinin farkında olduğu için madalya bir anda realistik bir hedef oluyor. O da ayrı bir hırs katıyor." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı formayla mücadele etmenin önemini vurgulayan 27 yaşındaki pivot, "80 milyonu temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bütün ülkeyi temsil etmek altyapıdan beri yaptığımız bir şey olduğu için o gurur git gide büyüdü. Bu, A Milli Takım'da en büyük seviyede oldu. Onun değerini bilerek ve yükünü sırtlanarak devam etmek benim yaptığım şeylerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

"KESİNLİKLE SAVUNMA ÇOK ÖNEMLİ"

Hücumda çok yetenekli olduklarının altını çizen Ömer Faruk, savunmada sergileyecekleri performansın madalya yolunda belirleyici olacağını düşünüyor.

Avrupa Şampiyonası'nda her maçın x faktörünün değişeceğini belirten milli oyuncu, şu görüşleri paylaştı:

"Bir maçta bu, ikili oyunları savunmak olabilir. Sırbistan'a karşı Jokic'i, Letonya'ya karşı Bertans'ın 3'lüklerini savunmak olur. Maçtan maça değişeceği için bunun adaptasyonunu yapabilmek ve ne kadar hızlı yapabileceğimiz en kritik nokta olacak. Kesinlikle savunma çok önemli. Özellikle ikili oyunlarda takım arkadaşlarına yardım etmek. Köşeden yardımlar. Pick and roll durumunda 2'ye 1 hücum avantaj eline geçirebiliyor. Köşeden yardım getirip sonra rotasyona girip herkesin arkasındaki adama güvenebilmesi ve bunun gibi şeyler savunmamızı bir üst seviyeye çıkaracak. Hücumda zaten yüksek bir yeteneğimiz var. Bunu iyi bir şekilde dağıtmak hem bizim görevimiz hem de Ergin abinin uygulamaya çalıştığı şey. Bu yönlerin öne çıkacağını düşünüyorum. Herhangi bir savunma karşısında hücum, hücum karşısında savunma tarzında uygun adaptasyonlar yapacağımızı düşünüyorum."