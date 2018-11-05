Ampute Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda elde ettiği ikinciliği AA muhabirine değerlendiren Gürsoy, Türkiye'de engelli futbolunun TFF ile yollarının kesişmesinden sonra bambaşka bir yapıya doğru gittiğini söyledi.
Türkiye Futbol Oynuyor Projesi kapsamında TFF'nin bünyesinde Engelliler Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunun altını çizen Gürsoy, "Bu kurul, UEFA'ya üye ülkeler arasındaki tek kurul. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF İcra Kurulu ve Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun ortaya koyduğu vizyon, bizleri bugünlere getirdi. Bu desteklerin yanı sıra işin içine aile sevgisi de kattık ve kurumsal yapılar oluşturuldu." ifadelerini kullandı.
Ampute futbolunda TFF'nin desteği sonrasında 3 dünya üçüncülüğü, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 1 de dünya ikinciliği kazanıldığını hatırlatan Gürsoy, "Oluşturulan kurumsal yapı, TFF'nin federasyonla yaptığı iş birliği ve kurulan iki lig, bizi doğal favori konumuna getirdi. Sporcu havuzumuzda 700 sporcumuz bulunduğu gibi bir gerçek var. Biz, geleceğin 20 yılının tohumlarını attık. Öyle bir jenerasyonumuz var ki, Türkiye'yi her zaman dünyanın en başarılı ülkesi olarak tutacaktır. Kaçan bir penaltı favori olduğumuz gerçeğini değiştirmez." diye konuştu.
TFF'nin desteğiyle dünyanın ampute futbolundaki en iyi ülkesi olma kararlılığını sürdüreceğinin altını çizen Gürsoy, şunları kaydetti:
"Mevlana'nın (Yüz ayak merdivenin iki basamağı noksan olsa dama çıkmak istemeyen çıkamaz) şeklinde çok güzel bir lafı vardır. Biz dama çıkmak için gereken 100 merdiveni oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilgisi ve desteği en üst noktada. Federasyonumuzun bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı da her türlü desteği vermekte. Dünyanın en yetenekli oyuncu grubuna sahibiz. Bir sonraki Avrupa ve dünya şampiyonalarının en büyük favorisi Türkiye'dir. Bununla da yetinmeyeceğiz. Ampute futbolunun Paralimpik Oyunları'nda yer almasını sağlamak için kurumlarımızla birlikte çalışacağız."
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