Ömer Onan: "İki maçı kazanacağız"

AA

Ömer Onan ile TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene ve A Milli Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, ay-yıldızlı takımın 20 Şubat Cumartesi günü İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü Hırvatistan ile yapacağı maçlar öncesinde federasyonun internet sitesine açıklamada bulundu.

Onan, A Milli Takım'ın ilk kez pencere maçları öncesinde daha fazla birlikte çalışma şansı yakaladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bizim için bir avantaj. A Kadın Milli Takımı'mız, eleme müsabakalarının ardından 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. A Erkek Milli Takımı'mız da önce İsveç ve sonrasında Hırvatistan ile oynayacağı maçları kazanarak FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası biletini cebine koyacaktır. Bu açıdan burada olan tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize ve antrenörümüze sonsuz güveniyorum. Elemelerin sonrasında yaz döneminde olimpiyat oyunları için karşılaşmalar oynanacak. O dönemde kadro olarak daha çok oyuncumuz bizimle birlikte olacak. Lig içinde takip ettiğimiz ve çok aşama kaydeden oyuncularımız var. İnanıyorum ki A Erkek Milli Takımı'mız elinden geleni yapıp A Kadın Milli Takımı'mız gibi ülkemizi sevince boğacaktır."

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da ay-yıldızlı takımın elemelerde çok önemli iki maç oynayacağını dile getirerek, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Maçlarımızı Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynayacağız. Önce İsveç ardından da Hırvatistan ile karşılaşarak grup maçlarımızı tamamlayacağız. Herhangi bir sakatlık problemi yaşamadan maçlarımızı oynamak ve mutlaka FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak. Organizasyonla ilgili de her türlü hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri ise özellikle İsveç ile yapılacak maçın çok kritik olduğunu aktararak, "Bu grupta sayı farkları da çok önemli. Hazırlık süreci için daha erken toplanma şansımız oldu. Bu sayede daha fazla antrenman yapabileceğiz. Her iki müsabakada da elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Çok kritik iki karşılaşma olacak. Milletimizin desteğini her zaman arkamızda hissedeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"TELAFİSİ OLMAYAN 2 MAÇA ÇIKACAĞIZ"

A Erkek Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene, oyuncuların takıma hazır bir şekilde katıldığını vurgulayarak, "Bizim için çok önemli maçlar olacak. Büyük bir mücadele bizi bekliyor. Telafisi olmayan iki maça çıkacağız. Bu nedenle hem fizik hem mental olarak hazır durumda olmalıyız. Çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. İlk penceredeki iki maçtan daha iyi, daha organize ve maçı daha iyi kontrol eden bir takım olarak sahaya çıkacağımıza inanıyorum. O sürece kadar herkes sağlıklı bir şekilde takımda yer alırsa sonucun bizim adımıza olumlu olacağını düşünüyorum. Bu süreçte ayrıca, THY Avrupa Ligi müsabakalarına gidecek arkadaşlarımız olacak. Bu oyuncularımız takımlarında yer alıp sonrasında tekrar aramıza katılacaklar. İnşallah onlar da kazasız belasız bir şekilde bize dahil olurlar ve herkese iyi bir milli takım seyrettiririz." değerlendirmesinde bulundu.

A Erkek Milli Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu da hazırlık döneminin iyi geçtiğini anlatarak, "Oynayacağımız iki maç bizim için çok önemli. Kesinlikle kazanmamız gereken karşılaşmalar oynayacağız. İlk maçımız olan İsveç karşılaşmasına kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. Bizden ne isteniyorsa parkede sergileyeceğiz. A Erkek Milli Takımı'mızın asıl sahaya yansıması gereken ve gerçek karakteri olan savaşmayı, İsveç ile Hırvatistan maçlarında göstermek ve iki karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.