Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül boşandı

Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül, 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki çocukları bulunan çiftin, geçtiğimiz ocak ayında boşanma kararı aldığı öğrenilmişti.

Revna Sarıgül, ihanete uğradığını iddia ederek, Ömer Sarıgül'e dava açmıştı. Revna Sarıgül'ün bu davada 1.5 milyar lira tazminat ile aylık 3 milyon 300 bin lira nafaka talep ettiği iddia edilmişti.

Revna Sarıgül, "Evliliğim boyunca ne yaşadığımı, maruz kaldığım baskı ve şiddeti benden iyi kimse bilemez" diyerek, çocuklarıyla birlikte hem maddi hem de manevi olarak mağdur edildiğini savunmuştu. Bu iddialara karşı sessizliğini bozan Ömer Sarıgül ise eşinin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti.

BOŞANDILAR

6 yıllık evlilikte beklenen dava bugün görüldü. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan Revna Sarıgül ve Ömer Sarıgül, tek celsede resmi olarak boşandı. Mahkeme, çiftin 2 çocuğu için ortak velayet kararı verdi.

Revna Sarıgül, boşanmanın ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ayrılığı duyurdu ve tarafların ortak basın açıklamasını yayımladı. Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ömer Sarıgül ile Revna Nazlı Sarıgül, müşterek çocuklarının üstün yararı sebebiyle aralarında mevcut boşanma davasını sulhen bitirme kararı almış ve 06.04.2026 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Her iki taraf boşanma davasının anlaşmalı olarak sona erdiği dışında başkaca hiçbir açıklama yapmayacaklarından, bu kararlarına saygı duyulmasını kamuoyunun bilgisine sunarız.