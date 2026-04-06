        Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül boşandı

        Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül boşandı

        Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül'ün 6 yıllık evliliği bitti

        Giriş: 06.04.2026 - 19:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tek celsede boşandılar

        Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül, 2019 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki çocukları bulunan çiftin, geçtiğimiz ocak ayında boşanma kararı aldığı öğrenilmişti.

        Revna Sarıgül, ihanete uğradığını iddia ederek, Ömer Sarıgül'e dava açmıştı. Revna Sarıgül'ün bu davada 1.5 milyar lira tazminat ile aylık 3 milyon 300 bin lira nafaka talep ettiği iddia edilmişti.

        Revna Sarıgül, "Evliliğim boyunca ne yaşadığımı, maruz kaldığım baskı ve şiddeti benden iyi kimse bilemez" diyerek, çocuklarıyla birlikte hem maddi hem de manevi olarak mağdur edildiğini savunmuştu. Bu iddialara karşı sessizliğini bozan Ömer Sarıgül ise eşinin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti.

        BOŞANDILAR

        6 yıllık evlilikte beklenen dava bugün görüldü. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan Revna Sarıgül ve Ömer Sarıgül, tek celsede resmi olarak boşandı. Mahkeme, çiftin 2 çocuğu için ortak velayet kararı verdi.

        Revna Sarıgül, boşanmanın ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ayrılığı duyurdu ve tarafların ortak basın açıklamasını yayımladı. Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ömer Sarıgül ile Revna Nazlı Sarıgül, müşterek çocuklarının üstün yararı sebebiyle aralarında mevcut boşanma davasını sulhen bitirme kararı almış ve 06.04.2026 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Her iki taraf boşanma davasının anlaşmalı olarak sona erdiği dışında başkaca hiçbir açıklama yapmayacaklarından, bu kararlarına saygı duyulmasını kamuoyunun bilgisine sunarız.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Donald Trump'tan açıklamalar
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada anneden de kahreden haber!
        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada anneden de kahreden haber!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu