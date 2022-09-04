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Yazar Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti

Yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer İstanbul'da hayatını kaybetti. İnançer'in yarın toprağa verileceği belirtildi

Son dakika: Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti
Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti
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DHA

Yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer İstanbul'da hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, 76 yaşındaki Ömer Tuğrul İnançer'in gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise taziye mesajında, "Âlem-i Cemâl'e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun" dedi.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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