Omlet, az malzemeyle hazırlanan ancak doğru teknikler uygulanmadığında kuru ya da lastik gibi olabilen bir yemektir. Yumurtanın pişme süresi, kullanılan yağ miktarı ve pişirme sıcaklığı omletin dokusunu doğrudan etkiler. İyi bir omlet, ne fazla pişmiş ne de sulu olmalıdır. Bunun yanı sıra omlet yapılışı sırasında uygulanabilecek birçok püf nokta vardır. İçi yumuşak, dışı hafifçe toparlanmış bir kıvamı olunca birçok kişi tarafından sevilerek tüketilebilir.

OMLET TARİFİ

Omlet tarifi temel anlamda yumurta ve yağ ile hazırlanabilir. Ancak lezzeti belirleyen en önemli unsur, yumurtanın doğru pişirilmesine dikkat edilmesidir. Omlet yaparken yüksek ateş kullanmak yumurtanın hızla sertleşmesine neden olur. Bu nedenle orta veya kısık ateş tercih edilmelidir. Omletin iç dokusu yumuşak kalmalı ve çatalla kolayca ayrılabilmelidir.

OMLET MALZEMELERİ

Omlet malzemeleri de merak edilenler arasındadır. Bunlar, birçok evde kolayca bulunabilir ya da hızlı bir şekilde marketten alınabilir. Klasik bir omlet için şu malzemelere ihtiyacınız vardır;

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Tuz

İsteğe bağlı olarak beyaz peynir, kaşar peyniri, yeşil biber, domates, mantar veya sucuk gibi malzemeler eklenebilir. Yumurtaların taze olması da omletin lezzetini doğrudan etkiler. Süt eklenmesi ise omletin daha yumuşak olmasını destekleyen bir detaydır.

OMLET YAPIMI KOLAY MI? Omlet yapımı kolay mı? Bu tarif, mutfakta hemen hemen herkesin kolayca yapabileceği bir tariftir. Bilmeyen bir kişi bile kolayca öğrenebilir. Ancak basit görünmesine rağmen küçük hatalar omletin lezzetini olumsuz etkileyebilir. Örneğin yumurtaların fazla çırpılması veya tavada gereğinden uzun süre tutulması, omletin sertleşmesine neden olur. Buna rağmen temel püf noktalarına dikkat edildiğinde omlet yapımı oldukça pratiktir. Kısa sürede hazırlanabilmesi sayesinde özellikle yoğun sabahlar için kurtarıcı bir seçenek olarak değerlendirilebilir. OMLET NASIL YAPILIR? Peki omlet nasıl yapılır? Söz konusu tarifin yapılışına başlamadan önce aşamalarını aşağıdan okuyabilirsiniz; Omlet yapımına yumurtaların bir kasede tuzla birlikte hafifçe çırpılmasıyla başlanır.

Yumurtalar tamamen köpüklenmeden, sarı ve beyazı birbirine karışacak kadar çırpılmalıdır.

Tavaya yağ eklenir ve orta ateşte ısıtılır.

Yağ kızdıktan sonra yumurta karışımı tavaya dökülür.

Omlet, alt kısmı pişerken spatula yardımıyla kenarlardan hafifçe ortaya doğru toplanabilir.

İsteğe bağlı malzemeler bu aşamada eklenir.

Omlet tamamen kuruyana kadar pişirilmemeli ve içi hafif nemliyken ocaktan alınmalıdır.

Arzu ederseniz omlet katlanarak ya da açık şekilde servis edilebilir. Afiyet olsun! OMLET PÜF NOKTALARI Omlet yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktaların başında pişirme süresinin kısa tutulması gelir. Diğer detaylar ise aşağıdadır; Fazla pişen omlet sert ve kuru olur.

Yumurtaların oda sıcaklığında olması daha homojen bir pişirme sağlar.

Tavaya yumurta dökülmeden önce yağın iyice ısınmış olması gerekir. Ancak yağ yakılmamalıdır.

Omlet pişerken sürekli karıştırılmamalıdır. Bu, yumurtanın dağılmasına neden olur.

Servis sırasında omlet sıcak tüketilmelidir. Öte yandan omletin yanında yeşillikler, ekmek ve peynir de servis edilebilir. Böylece omlet, dengeli ve doyurucu bir öğün olabilir. OMLET NEDEN SERT OLUR?