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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Ömür Sabuncuoğlu'ndan yeni kitap

        Ömür Sabuncuoğlu'ndan yeni kitap

        Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak olan dördüncü kitabı, "Anneme ve Kızıma" İnkılâp Kitabevi'nden çıktı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:32
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        Ömür Sabuncuoğlu'ndan yeni kitap
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        Gazeteci-yazar Ömür Sabuncuoğlu, Onların Öyküsü, Bizim Öykümüz ve Sizin Öykünüz ’den sonra çalışmalarına son hızla devam ediyor. Sabuncuoğlu yeni projesinde tanınan isimler ile anneleri ve kızlarını duygusal bir çerçevede, mektuplarda buluşturdu.

        Bade İşçil, Derya-Zeynep Beşerler, Evrim Alasya, İdil Fırat, Melis Sezen, Meryem Uzerli, Murat Boz, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Özge Gürel, Özge Özder, Reyhan İpekel, Seda Bakan, Selen Keçeli, Serkan Altınorak ve Zuhal Olcay gibi isimlerin annelerine ve kızlarına, Tuba Büyüküstün’ün ise tüm kız çocuklarına yazdığı mektuplar okurlarını bekliyor.

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        Anneme ve Kızıma kitabının tüm geliri, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin yıkıcı etkilerinin ardından ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.

        Arka Kapak

        "Bu kez emekleri ve hakları asla ödenemeyecek olan annelerimize…

        Ve bu kez… Annelerinden biricik kızlarına…

        Yine maddi imkânsızlıklar nedeniyle okuyamayan çocuklarımızın eğitimi için yola çıktık. Ünlü isimler annelerine ve kız evlatlarına mektup yazdılar.

        Hepimizi büyük üzüntüye boğan 6 Şubat depremi ve sonrası… Şimdi oradaki okullara ve öğrencilerimize ulaşmak istiyoruz. Aldığınız her kitap çocuklarımızın eğitimine destek olacak..."

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        #Ömür Sabuncuoğlu
        #Anneme ve Kızıma
        #İnkılap Kitabevi
        #Kitap
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