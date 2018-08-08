Ön lisans KPSS sınavına hazırlanan adaylar başvuru tarihi için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ön lisans düzeyi için hazırlanan adaylar, başvurularını gerçekleştirdikten sonra sınava katılacaklar. Peki, Ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak? 2018 Ön lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte Ön lisans KPSS sınavı ile ilgili merak edilenler...

ÖN LİSANS KPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 Ön lisans KPSS başvuruları 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınava başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek gerçekleştirecek.

ÖNLİSANS KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2018 Ön lisans KPSS sınavı 04 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 29 Kasım 2018 tarihinde, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

2018 KPSS Ön lisans kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı zaman sınava dair tüm detaylar da belli olacak.

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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