Ukrayna'dan Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da yaptığı seçimlere tepki

On Numara sonuçları için heyecanı bu akşam sona erdi. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. On Numara çekilişi her hafta Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. İşte, MPİ 14 Eylül On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 14 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 3 - 6 - 7 - 13 - 16 - 17 - 26 - 28 - 29 - 30 - 37 - 39 - 42 - 43 - 49 - 64 - 68 - 69 - 77 - 79 - 80

ON NUMARA SONUCU SORGULAMA SAYFASI

MPİ 7 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1 - 5 - 10 - 19 - 20 - 26 - 29 - 36 - 39 - 42 - 55 - 59 - 64 - 65 - 68 - 71 - 72 - 74 - 77 - 78 - 80 olarak belirlendi.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.