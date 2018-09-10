On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Çekilişin hemen ardından sonuçlar, Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin resmi internet sitesinden yayınlanıyor. Peki; çekiliş saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

ON NUMARA SONUÇLARI - 10 EYLÜL

On Numara çekilişi saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Balgat'taki ofisinde gerçekleştirilecek. Çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. On Numara 10 Elül sonuçları çekilişin hemen ardından haberimizde olacak.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI - 3 EYLÜL 2018:

4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 14 - 15 - 18 - 21 - 28 - 36 - 42 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 62 - 65 - 67 - 72

Geçtiğimiz hafta (3 Eylül) On Numara çekilişinin sonuçlarına göre Mardin Artuklu'dan 10 bilen 1 kişi 313 bin 895 liralık ikramiyenin tek sahibi oldu. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 313.895,35 TL 9 bilen kişi sayısı : 118 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.773,50 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.942 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 108,00 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.180 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 114.785 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 155.937 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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